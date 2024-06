Wimbledon: Alexander Zverev erwischt machbares Los - dicke Brocken für Yannik Hanfmann und Angelique Kerber

Zverev, der beim berühmtesten Tennisturnier der Welt noch nie das Viertelfinale erreicht hat, kann sich als Weltranglistenvierter über einen lösbaren Turnierweg freuen. In der zweiten Runde könnte ein Duell mit dem US-Amerikaner Marco Giron warten, in der dritten Runde könnte es der Hamburger mit dem an Position 28 gesetzten Briten Jack Draper zu tun bekommen.

French-Open-Sieger Carlos Alcaraz startet seine Mission Titelverteidigung gegen den krassen Außenseiter Mark Lajal (Estland). Novak Djokovic, dessen Teilnahme nach einer Knie-Operation lange offen war, trifft zum Start auf den tchechischen Qualifikanten Vit Kopriva.

Einen ganz dicken Brocken erwischte Yannik Hanfmann. Der Karlsruher muss gegen den Weltranglisten-Ersten und Australian-Open-Champion Jannik Sinner aus Italien ran. Jan-Lennard Struff trifft zum Start auf den Ungarn Fabian Marozsan.

Angelique Kerber erwischte derweil mit der Kasachin Julia Putinzewa eine knifflige Aufgabe. Gegen die Nummer 34 der Welt ist Kerber bei ihrer Wimbledon-Rückkehr nach ihren zuletzt schwachen Leistungen Außenseiterin. 2018 hatte sie das Turnier in London gewonnen.

Die weiteren deutschen Frauen haben machbare Erstrundenaufgabe erwischt. Tatjana Maria (Bad Saulgau), Halbfinalisten von 2022, bekommt es mit der Britin Katie Boulder zu tun. Die junge Hamburgerin Eva Lys (22), die erstmals im Hauptfeld von Wimbledon steht, bekommt es mit der Französin Clara Burel zu tun.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Roberto Carballes Baena (Spanien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Fabian Maroszan (Ungarn)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jannik Sinner (Italien/Nr. 1)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Fabio Fognini (Italien)

Daniel Altmaier (Kempen) - Arthur Fery (Großbritannien)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Frauen: