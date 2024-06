"Erinnert an Nadal": Königin Iga Swiatek vollendet Hattrick bei den French Open

Das Volk applaudierte, die Gegnerin neigte ehrfurchtsvoll ihr Haupt, doch die Huldigungen der unbezwingbaren Sandplatzkönigin erreichten erst mit dem Auftritt der Legenden ihren Höhepunkt. Chris Evert und Martina Navratilova nahmen Iga Swiatek in ihre Mitte und posierten mit der Polin für das alljährliche Erinnerungsfoto. Swiatek hielt die Coupe Suzanne Lenglen fest im Arm und genoss das Deja-vu.

Ihr Titel-Hattrick trägt historische Züge, zuvor hatten nur Monica Seles (1990 bis 1992) und Justine Henin (2005 bis 2007) dreimal nacheinander in Roland Garros triumphiert. Insgesamt war es bereits ihr vierter Titel bei den French Open - Evert (7) fürchtet "jeden Tag" um ihren Rekord. "Iga wird zweistellig enden", sagte sie.

Keine allzu kühne Prognose angesichts der Überlegenheit der erst 23 Jahre alten Ausnahmespielerin auf der roten Asche. Im Finale ließ sie Debütantin Jasmine Paolini (28) aus Italien beim 6:2, 6:1 keine Chance. Eiskalt und gnadenlos spielte sie ihre Favoritenrolle aus. "Sie sieht auf dem Platz immer so perfekt aus", sagte Boris Becker bei Eurosport und schob ein großes Kompliment nach: "Sie erinnert mich an Nadal."

Nicht nur ihn. Keine Fragerunde vergeht ohne einen Vergleich mit dem größten Sandplatzspieler der Geschichte. 14 Titel hat Rafael Nadal in Roland Garros gewonnen, der Weg für Swiatek ist also noch sehr weit. "Abwarten", sagt sie selbst, die Einstellung, um wie Nadal sich Jahr für Jahr zu Höchstleistungen zu pushen, bringt sie aber mit.

Zufrieden ist Swiatek selten, selbst nach ihrer Krönung am Samstag sah sie Steigerungspotenzial. "Ich habe am Anfang ein Break kassiert, daher war es nicht perfekt", sagte sie, gab immerhin aber zu: "Das Level war schon ziemlich hoch." Paolini ordnete das Geschehen anders ein. Swiatek sei auf Sand "die größte Herausforderung in unserem Sport", sagte die Italienerin: "Sie spielt hier unglaublich."