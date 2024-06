French Open, Tennis: Wo läuft Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag (9. Juni) findet auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris, Frankreich, das Finale der French Open zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz statt. Erst gestern sicherte sich die Polin Iga Siwatek den Sieg im Einzel-Finale der Frauen, heute hat Zverev nun die Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen. Sein spanischer Kontrahent hat jedoch etwas dagegen. Alcaraz selbst hat bereits zwei Grand-Slam-Titel in seinem Trophäenschrank stehen (1x US Open, 1x Wimbledon).

Das Match geht frühestens um 14.30 Uhr los.

Neunmal standen sich Zverev und Alcaraz bereits gegenüber. Fünfmal behielt der gebürtige Hamburger das bessere Ende für sich, viermal gewann Alcaraz.