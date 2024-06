Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz, French Open Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tennis im TV und Livestream?

Mit einem Viersatzssieg gegen den Vorjahresfinalisten Casper Ruud holte sich Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev am vergangenen Freitag zum ersten Mal in seiner Karriere ein Ticket für das Finale der French Open. In seinem Weg zum ersten Grand-Slam-Titel steht am heutigen Sonntag, den 9. Juni, der Spanier Carlos Alcaraz, der im Halbfinale den Weltranglistenersten Jannik Sinner in fünf Sätzen bezwang.

AUSTRALIAN OPEN HEUTE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Das Finale zwischen Zverev und Alcaraz findet um frühestens 14.30 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier in der französischen Hauptstadt Paris statt.