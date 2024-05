Djokovic über Nadal: "Größter Favorit" bei French Open

© getty

"Dieses Jahr ist der Ausgang etwas offener", prophezeite der Weltranglistenerste und nannte seinen erweiterten Favoritenkreis: "Casper Ruud ist sicher einer von fünf Kandidaten, da sind außerdem Alexander Zverev, Andrej Rublew, Stefanos Tsitsipas, alle Spieler, die dieses Jahr ein großes Turnier gewonnen haben."

Der 24-malige Grand-Slam-Champion bereitet sich aktuell beim ATP-Turnier in Genf auf die French Open vor und trifft dort am Mittwochabend im Achtelfinale auf den Karlsruher Yannick Hanfmann. In diesem Jahr ist Djokovic noch ohne Turniersieg, für den seit längerem von Verletzungsproblemen geplagten Nadal (37) ist der Viertelfinaleinzug in Brisbane im Januar das Top-Ergebnis 2024.