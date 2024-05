"Alexander der Große": Ist Zverev endlich reif für den ganz großen Coup?

© getty

Alexander Zverev: Eine absurd gute Statistik

Als Kampfansage an die Konkurrenz in Paris wollte Zverev seinen hochverdienten Triumph - diesen 22. Karrieretitel, diesen zweiten in Rom nach 2017 - nicht verstanden wissen. Doch im Grunde war das, was Zverev in den vergangenen Tagen in die rote römische Asche zauberte, genau das. Eine klare Kampfansage.

Besonders die Art und Weise, wie Zverev seine Gegner dominierte, nährt die Hoffnung, dass es in knapp drei Wochen endlich klappt mit dem ersten Grand-Slam-Titel. Beispiel gefällig? Zverev brachte gegen Jarry 80 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld - und verlor insgesamt nur fünf Punkte bei eigenem Service.

Eine absurd gute Statistik. Auch für einen begnadeten Aufschläger wie Zverev, der sich in den Tagen von Rom zudem auch auf seine sonst häufig wackelige Vorhand verlassen konnte.

"Generell bin ich glücklich über das Level, dass ich die ganze Woche gespielt habe", sagte Zverev bei Sky, der dennoch bemüht war, die Erwartungen ein wenig zu bremsen.