Nächster Deal: Saudi-Arabien steigt bei der WTA ein

Das teilte die Spielerinnenorganisation am Montag nach der Vertragsunterzeichnung in New York mit. Wie bei den Männern wird der PIF (Public Investment Fund) offizieller Namenspartner der Weltrangliste und soll auf unbestimmte Zeit ("Multi-Year Partnership") die Tour als Sponsor unterstützen.

Bereits im April hatte sich Saudi-Arabien die Austragung des WTA Finals gesichert. Das Turnier der acht jahresbesten Spielerinnen findet bis mindestens 2026 in der Hauptstadt Riad statt. Das Event ist nach den Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld höchstdotierte Tennisturnier.

Die Tennisikonen Chris Evert und Martina Navratilova hatten angesichts entsprechender Spekulationen heftige Kritik an den Verantwortlichen der WTA geübt. "Wir haben das Frauentennis nicht mit aufgebaut, damit es von Saudi-Arabien ausgenutzt werden kann", schrieben Evert und Navratilova in einem Artikel für die Washington Post und kritisierten unter anderem den Status der Frauenrechte im Land.