Sechster Masterstitel! Alexander Zverev gewinnt kurz vor French Open in Rom

Alexander Zverev will bei French Open angreifen

In Roland Garros (ab 26. Mai) bekommt Zverev die nächste Chance, beim Höhepunkt der Sandplatzsaison rechnet sich der 27-Jährige die größten Chancen aus. Nach einem holprigen Start in die Aschesaison mit drei frühen Niederlagen sammelte er in Rom das nötige Selbstvertrauen für Paris.

Im Finale spielte Zverev seine Endspielerfahrung aus. In den wichtigen Moment war der Hamburger da, wie gegen Ende des ersten Satzes, als Zverev seinem Gegner das Aufschlagspiel zum 6:4 abnahm. Beide Spieler ließen bei eigenem Aufschlag nur wenig anbrennen. So war auch der zweite Durchgang lange in der Reihe, bis Zverev wieder spät zuschlug. Der vierte Matchball saß.

Pünktlich zum zweiten Grand Slam des Jahres sammelte Zverev reichlich Selbstvertrauen. Zuvor war die Sandplatzsaison für den 27-Jährigen etwas holprig verlaufen: Achtelfinale in Monte Carlo, Viertelfinale in München, Achtelfinale in Madrid.

Der erste Masterstitel seit seiner schweren Verletzung vor zwei Jahren in Roland Garros wird Zverev beflügeln. Als Vierter der Weltrangliste geht er dazu erstmal dem Weltranglistenersten Novak Djokovic, Australian-Open-Sieger Jannik Sinner und Wunderkind Carlos Alcaraz aus dem Weg.