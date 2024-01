Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Australian Open im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 24. Januar, bekommt es Alexander Zverev bei den Australian Open mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun. Das Match startet voraussichtliche um 10.30 Uhr deutscher Zeit in der Rod Laver Arena in Melbourne.

Alexander Zverev steht heute in Melbourne eine schwere Aufgabe bevor: Die Deutsche Nummer Eins trifft im Viertelfinale des Grand Slam Turniers auf Carlos Alcaraz, der bei den Australian Open an Nummer zwei der Setzliste steht und bislang nur einen Satz abgeben musste.

Nach dem Achtelfinalsieg über Cameron Norrie steht Alexander Zverev bei den Australian Open in der Runde der letzten Acht. In einem packendem Fünfsatzkrimi behielt Zverev gegen den Briten die Oberhand. Wie läuft es heute für den Deutschen gegen Carlos Alcaraz?