Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz: Australian Open heute im Liveticker

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz! So lautete am heutigen Tag das letzte Viertelfinalmatch der Australian Open 2024. Gelingt der Deutschen Nummer Eins der Einzug in das Halbfinale? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.