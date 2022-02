Tennis - Teurer Ausraster in Acapulco: Zverev verspielt Titelchance und Sympathien

Ein schwerer Ausraster kommt Alexander Zverev teuer zu stehen: Die deutsche Nummer eins muss in Acapulco die Koffer packen - und verspielt Sympathien.

Alexander Zverev marschierte wild fluchend auf Schiedsrichter Alessandro Germani zu und verlor dann komplett die Fassung. Voller Wucht schlug die deutsche Nummer eins immer wieder mit dem Schläger gegen den Hochstuhl des Italieners, der erschrocken seinen Fuß zurückziehen musste. Die Zuschauer reagierten entsetzt, die ATP disqualifizierte Zverev für den restlichen Turnierverlauf in Acapulco.

Der Olympiasieger und Sportler des Jahres verspielte mit seinem indiskutablen Ausraster nicht allein die Chance auf die Titelverteidigung im Einzel, er fügte auch seinem mühsam aufpolierten Image frische Kratzer zu. In Rage gebracht hatte Zverev eine vermeintliche Fehlentscheidung im Tiebreak bei der 2:6, 6:4, 6:10-Achtelfinal-Niederlage im Doppel mit seinem Kumpel Marcelo Melo gegen ein britisch-finnisches Duo. Schon während der Partie hatte Deutschlands Nummer eins den Referee als "verdammten Idioten" bezeichnet, nach dem Match ließ er dann seine ganze Wut ungefiltert heraus.

Ein Benehmen, das die Veranstalter nicht duldeten. "Wegen unsportlichen Verhaltens am Ende seines Doppelmatches am Dienstagabend ist Alexander Zverev aus dem Turnier in Acapulco ausgeschieden", teilte die ATP prompt mit. Das deutsche Duell mit Peter Gojowczyk war geplatzt, der Münchner zog kampflos ins Viertelfinale ein, für Zverev ist das Turnier beendet.

Dirk Hordorff, Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), wertete die Entscheidung als durchaus streng. "Ich will sie nicht anzweifeln, aber da sind viele Spieler schon weniger hart bestraft worden", sagte er dem SID. Zverevs Aktion wertete er als Grenzüberschreitung, stellte sich aber auch vor den Weltranglistendritten.

"Mildernde Umstände"? Hordorff nimmt Zverev in Schutz

"Es gibt Regeln des Tennis und auch des Anstands, und da muss er sich als Profi im Zaum halten", sagte der langjährige Funktionär: "Aber ich werde auch nicht den Stab über ihn brechen. Mir gefällt der Junge, er hat viel Temperament." Generell würden Spieler mit "Ecken und Kanten" und "ein wenig Rebellentum" dem Tennis gut tun.

Hordorff warf zudem die Frage auf, ob für Zverev nach der historischen Nachtschicht nicht auch so etwas wie "mildernde Umstände" gelten würden. Der Weltranglistendritte hatte erst am frühen Dienstagmorgen um 4.54 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen. Die Partie mit seinem Freund Melo, die Zverev offenbar viel bedeutete, stieg dann am Abend desselben Tages. Für Hordorff ein "Unding".

Zverev hatte zuletzt merklich Wert auf eine verbesserte Außendarstellung gelegt. Die Zeiten, in denen der einstige US-Open-Finalist regelmäßig seine Schläger zerhackte oder auch seinen Vater wüst beschimpfte wie beim ATP Cup 2020 schienen eigentlich vorbei. Auch die Unruhe abseits des Platzes nahm ab, er präsentierte sich insgesamt bodenständiger, reifer und gewann an Popularität.

An ein höchst erfolgreiches zweites Halbjahr 2021 mit dem Triumph in Tokio und dem Sieg bei den ATP Finals in Turin wollte der Aufschlaghüne eigentlich nahtlos in diesem Frühjahr anknüpfen. Er nahm seinen ersten Grand-Triumph-Triumph und die Nummer eins der Weltrangliste ins Visier - doch bisher läuft es ganz anders als erhofft. Erst der Misserfolg bei den Australian Open, jetzt der bisherige Tiefpunkt seiner noch jungen Saison.

Es gibt für Zverev einiges aufzuarbeiten.