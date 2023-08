Erstes Finale seit 2020: Dominic Thiem kämpft nach Thriller um Sieg in Kitzbühel

Dominic Thiem (29) spielt in seiner österreichischen Heimat um seinen ersten Turniersieg seit 2020. Der frühere US-Open-Champion wehrte im Halbfinale des ATP-Turniers in Kitzbühel fünf Matchbälle des Serben Laslo Djere ab und zog mit 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (10:8) ins Endspiel am Samstag gegen den Argentinier Sebastian Baez ein.

"Das ist heute etwas ganz Besonderes, mein erstes Finale auf der Tour seit meiner Handgelenksverletzung. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass es hier zuhause in Österreich passiert ist", sagte Thiem.

3:31 Stunden bekämpften sich der österreichische Lokalmatador und der 28-jährige Djere, der zuletzt im Finale von Hamburg Alexander Zverev unterlegen war. Allein der finale Satz dauerte 80 Minuten. Thiem wehrte drei Matchbälle bei 5:6 im dritten Durchgang ab und zwei weitere im entscheidenden Tiebreak, ehe er selbst seinen zweiten nutzte.

Der frühere Weltranglisten-Dritte Thiem hatte zuletzt bei den ATP Finals im November 2020 in einem Endspiel gestanden, dort aber in drei Sätzen gegen den Russen Daniil Medvedev verloren. Kurz zuvor hatte Thiem bei den US Open im Finale gegen seinen Kumpel Alexander Zverev triumphiert.

Wegen einer anhaltenden Handgelenksverletzung war der Niederösterreicher in der Weltrangliste zwischenzeitlich bis auf Platz 352 gefallen. Im Frühjahr 2023 hatte Thiem mentale Probleme öffentlich gemacht.