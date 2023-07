US Open 2023: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach Wimbledon ist vor den US Open: In New York wartet das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres 2023 auf die Tenniselite. Wir von SPOX geben Euch alle Informationen zum Datum des Turniers, zu den Terminen, zum Zeitplan und zur Übertragung im TV und Livestream.

Gerade erst ist mit Wimbledon das dritte Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres 2023 mit einem sensationellen Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic zu Ende gegangen, da geht der Blick schon nach vorne. In New York spielen die Stars im August und September 2023 das letzte der vier Major-Turniere. Wie üblich, findet das Turnier auch in diesem Jahr für zwei Wochen im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens statt.

Als Titelverteidiger geht bei den Herren ebenfalls der spanische Überflieger Carlos Alcaraz an den Start. Im vergangenen Jahr besiegte er den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen. Iga Świątek tritt bei den Frauen als Titelträgerin an. In zwei Sätzen setzte sie sich im Jahr 2022 gegen die Tunesierin Ons Jabbeur durch. Der deutsche Topspieler Alexander Zverev war aufgrund einer Knöchelverletzung im letzten Jahr nicht beim Turnier dabei.

Vor dem Turnier gibt es hier alle Infos zum Datum des Turniers, zu den wichtigsten Terminen, zum Zeitplan und natürlich zur Übertragung der Partien im TV und Livestream.

© getty Wie weit geht es? Alexander Zverev möchte bei den US Open 2023 angreifen.

US Open 2023: Datum, Termine und Zeitplan

Wie üblich, beginnen die US Open 2023 an einem Montag. Am 28. August ist es so weit, dann starten die Männer und Frauen in ihre Erstrundenmatches. Am 10. September endet das Turnier in Flushing Meadows mit dem Finale der Männer am Sonntag.

Einzelwettbewerbe bei den US Open 2023

Datum Runde 22. bis 25. August 2023 Qualifikationsspiele für die US Open 28. und 29. August 2023 1. Runde der Männer

1. Runde der Frauen 30. und 31. August 2023 2. Runde der Männer

2. Runde der Frauen 01. und 02. September 2023 3. Runde der Männer

3. Runde der Frauen 03. und 04. September 2023 Achtelfinale der Männer

Achtelfinale der Frauen 05. und 06. September 2023 Viertelfinale der Männer

Viertelfinale der Frauen 07. September 2023 Halbfinale der Frauen 08. September 2023 Halbfinale der Männer 09. September 2023 Finale der Frauen 10. September 2023 Finale der Männer

Doppelwettbewerbe bei den US Open 2023

Einen genauen Zeitplan über die ersten Runden der Doppelwettbewerbe bei den US Open 2023 liegen bislang nicht vor. Klar ist allerdings, dass vom 06. bis 10. September sämtliche Halbfinal- und Finalspiele über die Bühne gehen werden.

Datum Runde 06. September 2023 Halbfinale der Frauen 07. September 2023 Halbfinale der Männer 08. September 2023 Finale der Männer oder Mixed-Finale 09. September 2023 Finale der Männer oder Mixed-Finale 10. September 2023 Finale der Frauen

US Open 2023: Die wichtigsten Infos im Überblick

Turnier: US Open 2023

US Open 2023 Daten: 28. August bis 10. September (Hauptfeld)

28. August bis 10. September (Hauptfeld) Ort: Flushing Meadows, New York

Flushing Meadows, New York Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (Spanien)

Carlos Alcaraz (Spanien) Titelverteidigerin: Iga Świątek (Polen)

Iga Świątek (Polen) Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

US Open 2023: Übertragung im TV und Livestream

Nach 25 Jahren kommt bei den US Open 2023 zu einer wichtigen Neuerung bei den Übertragungsrechten des Turniers.

Im vergangenen Februar hatte die Warner Bros. Discovery/Eurosport-Gruppe bekannt gegeben, dass sie das Turnier in New York zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr im deutschsprachigen Raum übertragen wird.

© getty Titelverteidigerin: Iga Świątek gewann im vergangenen Jahr die US Open.

Zwansläufig führt dies also zu einer Änderung der Übertragung, die sich nun geklärt hat: Am 20. Juli gab die DOSB New Media GmbH bekannt, dass die US Open bis zum Jahr 2027 auf der Plattform Sportdeutschland.TV zu sehen sein wird. Das Rechtepaket umfasst sämtliche Partien des Turniers. Auch die Qualifikationsspiele vom 22. bis 27. August überträgt die Plattform live.

Der Anbieter präsentiert jedes einzelne Match live. Zudem gibt es am Ende jeden Tages Highlights auf allen Kanälen. Dabei ist für den gesamten deutschsprachigen Raum noch nicht bekannt, welche Inhalte kostenlos und welche kostenpflichtig empfangbar sind. Dazu möchte sich das Medium zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Auch die Besetzung der Kommentatoren- und Moderatorenpositionen steht noch nicht fest.

US Open 2023: Die Sieger der letzten 10 Jahre