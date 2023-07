Wimbledon, Tag 5: Aus für Niemeier, Korpatsch und Marterer - Djokovic und Alcaraz im Gleichschritt weiter

Am 5. Tag in Wimbledon haben Jule Niemeier und Tama Korpatsch den Einzug in die 3. Runde verpasst, auch Maximilian Marterer scheitert. Die deutschen Hoffnungen ruhen nun auf Alexander Zverev, der sein Match gegen Yosuke Watanuki siegreich bestritt. Andy Murray muss hingegen im Marathon-Match gegen Stefanos Tsitsipas die Segel streichen. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sind ebenfalls weiter.

Derweil eilt Iga Swiatek weiter durch das Turnier: Die Weltranglistenerste aus Polen gewann ihr Drittrundenmatch gegen Petra Martic (Kroatien/Nr. 30) 6:2, 7:5 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort spielt sie nun gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz - und um ihr bestes Ergebnis in Wimbledon. Beim Rasenklassiker in London ist Swiatek bislang nicht übers Achtelfinale hinausgekommen.

Murray hatte 2013 und 2016 in Wimbledon gewonnen, 2019 musste er sich einer Hüftoperation unterziehen. Vor dem Turnier hatte der Schotte angekündigt, dass sein Ende als Spieler naht: "Ich habe da eine Idee in meinem Kopf, wann ich aufhören möchte. Es ist noch nicht endgültig, aber in Planung." Konkrete Anzeichen für einen Abschied gab es nach dem Match allerdings nicht.

Nach dem Match ließ Murray offen, ob er im kommenden Jahr wieder in Wimbledon dabei sein wird. "Ich weiß es nicht", sagte der zweimalige Wimbledon- und Olympiasieger, "frühe Niederlagen in Matches wie diesen helfen sicher nicht". Im Moment plane er "nicht, aufzuhören", es werde aber "eine Zeit dauern", um über die Niederlage "hinweg zu kommen und "die Motivation zu finden, mich weiter zu verbessern".

Lokalheld Andy Murray (36) ist in Wimbledon nach einem Marathon-Match ausgeschieden. Der zweimalige Champion unterlag dem griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas nach insgesamt 4:40 Stunden mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Die Partie war am späten Donnerstag nach drei Sätzen abgebrochen worden.

Wimbledon: Niemeier in der zweiten Runde gescheitert

Jule Niemeier scheitert in Wimbledon nach einer fehlerhaften Vorstellung in der zweiten Runde. Im Einzel ist keine Deutsche mehr vertreten.

Fehler reihte sich an Fehler, und als ihr der 56. und letzte unterlaufen war, ging Jule Niemeier mit gesenktem Kopf ans Netz, um dort einer Gegnerin zu gratulieren, die ihr Glück kaum fassen konnte. Niemeier trottete nach dem ernüchternden 6:4, 6:7 (5:7), 1:6 in der zweiten Runde von Wimbledon dann auch eilig von dannen, Dalma Galfi aus Ungarn schlug derweil immer wieder ungläubig die Hände vors Gesicht.

"Das war ein sehr sehr schlechtes Match von mir", sagte Niemeier später mit sehr trübem Blick. Und sie sei, ergänzte die 23 Jahre alte Dortmunderin, gegen die nun nicht als Rasenspezialistin bekannte Galfi "vielleicht auch an meinen eigenen Erwartungen zerbrochen". Und ja, ihre Unmenge an so genannten "unforced erros" sei "definitiv" der Knackpunkt. Mehr wollte und konnte sie erst mal nicht sagen.

Für Niemeier war die Niederlage auf dem kleinen Court 11, wo sie vor einem Jahr als Debütantin in Wimbledon erst im Viertelfinale an der diesmal bereits in Runde eins gescheiterten Tatjana Maria verloren hatte, ebenso unerwartet wie unnötig. Nach ihrem Auftaktcoup in drei Sätzen gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien hatte sie noch von der "Energie" gesprochen, die sie auf dem Rasen von Wimbledon nun wieder spüre.

Gegen Galfi, als 126. der Weltrangliste 23 Positionen hinter Niemeier geführt, ging freilich von Beginn an so gut wie alles schief. Der erste Ballwechsel endete mit ihrem ersten leichten Fehler, bezeichnenderweise mit der Vorhand, mit der sie regelmäßig patzte. 2:37 Stunden später beendete Niemeier dann auch das Match - diesmal unterlief ihr der "unforced error", also der "unerzwungene Fehler, mit der Rückhand.

Im ersten Satz konnte sich Niemeier noch einmal aus dem Schlamassel befreien, in den sie sich immer wieder brachte. Nach einem Break zum 2:4 gelang ihr umgehend das Rebreak und danach der Durchmarsch zum Satzgewinn. Den Schwung aber konnte sie nicht mitnehmen. Galfi, die sich beim Stand von 3:3, 40:40 am linken Knie verletzte und lange behandelt werden musste, gelangen weniger Siegschläge als Niemeier (28), ihr unterliefen aber auch nur 31 "unforced errors". Niemeier stand schon nach dem zweiten Satz bei 37.

Weil kurz nach Niemeier auch Tamara Korpatsch aus Hamburg nach zähem Ringen 5:7, 5:7 gegen die nur auf Rang 255 der Weltrangliste geführte Serbin Natalija Stevanovic verlor, sind bereits alle vier gestarteten deutschen Frauen im Einzel ausgeschieden. Korpatsch war nach gescheiterter Qualifikation als "lucky loser" ins Hauptfeld gerutscht.