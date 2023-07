Wimbledon, Tag 4: Marterer erstmals in der dritten Runde - Niemeier mit Coup zum Auftakt

Alexander Zverev spielt endlich sein Auftaktmatch und gewinnt, Jule Niemeier gelingt in Wimbledon erneut ein Coup - und Maximilian Marterer steht schon in Runde drei.

"Er war ein harter Gegner, auch der Regen war ein harter Gegner", sagte Zverev, dem wegen der Verschiebungen ein straffes Programm bevorsteht: Am Freitag spielt er erst mal gegen Yosuka Watanuki aus Japan. Dass er erst mal keine Pause haben wird zwischen den Matches, "könnte schwierig werden", sagte er, "richtig" findet er es auch nicht, dass andere schon in der dritten Runde stehen.

Alexander Zverev war "happy". Happy, dass er endlich spielen konnte, happy, dass sein Auftaktmatch in Wimbledon, auf das er seit Dienstag mit wachsender Ungeduld gewartet hatte, in drei Sätzen gegen einen widerspenstigen Qualifikanten gewonnen hatte. "Ich war bereit, das Turnier am Samstag zu beginnen", sagte er. Ein Scherz: Am Samstag würde er gerne schon in der dritten Runde stehen.

© getty

Wimbledon: Jule Niemeier erreicht zweite Runde

Als Jule Niemeier nach ihrem 6:4, 5:7, 6:1 gegen die favorisierte Karolina Muchova aus Tschechien ans Netz ging, sagte sie erst mal mit ernster Miene "I'm sorry". Ihr Bedauern galt einer Gegnerin, die sich im dritten Satz bei einem unglücklichen Sturz am rechten Oberschenkel verletzt hatte. Danach war die French-Open-Finalistin offensichtlich gehandicapt.

Niemeier ließ sich durch das Malheur von Muchova nur kurz beirren. "Es war für mich nicht leicht, das Spiel zu Ende zu bringen", sagte sie. Trotz Muchovas Verletzung war der Sieg erneut ein Coup für die 23 Jahre alte Dortmunderin, die im Vorjahr als Debütantin ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen war. In Runde zwei trifft die Weltranglisten-103. auf Dalma Galfi (Ungarn), eine lösbare Aufgabe.

Nicht weniger überzeugend war der zweite Auftritt von Maximilian Marterer. Der Nürnberger, der sich in London als 170. der Weltrangliste schon durch die Qualifikation gekämpft hatte, besiegte in seinem Zweitrundenmatch Michael Mmoh aus den USA 7:5, 7:6 (7:5), 6:4. Er steht nun erstmals in seiner Karriere in der dritten Runde von Wimbledon. Ausgeschieden ist dagegen Oscar Otte. Der Kölner unterlag dem Kolumbianer Daniel Galan 3:6, 6:3, 3:6, 6:7 (3:7).

"Ich bin super zufrieden, wie das Match gelaufen ist", sagte Marterer, nun aber bekommt er es mit dem an Position 23 gesetzten Kasachen Alexander Bublik zu tun, der vor beinahe zwei Wochen das Rasenturnier in westfälischen Halle gewonnen hatte - nach einem Sieg im Halbfinale über Zverev. Doch Marterer ficht das nicht an: Ein Sieg, sagte er, "traue ich mir auf jeden Fall zu".