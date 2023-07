Wimbledon heute live: Zeitplan, Matches, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Endlich ist es so weit, seit dem 3. Juli messen sich die größten Tennisstars auf dem heiligen Rasen in Wimbledon. Wie sieht beim Grand-Slam-Turnier der Zeitplan aus? Welche Matches stehen heute an? Und wo könnt Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Das erfahrt Ihr hier!

Gut zwei Wochen kämpfen die Tennisstars bei der 136. Ausgabe von Wimbledon um den dritten und wohl prestigeträchtigsten Grand Slam des Jahres. Los ging es am Montag, den 3. Juli, den Abschluss macht das Finale der Männer am 16. Juli.

Bei den Männern geht Novak Djokovic als Titelverteidiger ins Rennen, der Serbe gewann die jüngsten vier Ausgaben im All England Tennis Club in London. Und wie sieht's bei den Frauen aus? Da hat Elena Rybakina im vergangenen Jahr gewonnen.

Wenn Ihr wissen wollt, welche Matches heute anstehen und wo Ihr sie im TV und Livestream sehen könnt, seid Ihr hier genau richtig.

Wimbledon heute live: Matches und Ansetzungen am Mittwoch

Ein ganzer Haufen an Matches steht heute auf dem Programm - um Euch einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir hier die Duelle mit deutscher Beteiligung sowie mit den Top-10 der Weltranglisten bei den Männern und Frauen zusammengefasst.

Am 5. Juli wurden zahlreiche Matches aufgrund von Regen abgesagt, daher verschiebt sich der Spielplan ein wenig.

Wimbledon 2023: Matches und Ansetzungen der DTB-Männer am Mittwoch

Datum, Uhrzeit Runde Name Name 5. Juli, 12.00 Uhr 1 Yannick Hanfmann Taylor Fritz (USA) 5. Juli, 14.35 Uhr* 1 Alexander Zverev Gijs Brouwer (NED) 5. Juli, 17.30 Uhr* 2 Maximilian Marterer Michael Mmoh (USA)

*Die Startzeiten können sich abhängig von den vorherigen Spielen verschieben.

Wimbledon 2023: Matches und Ansetzungen der DTB-Frauen am Mittwoch

Datum, Uhrzeit Runde Name Name 5. Juli, 12.00 Uhr* 1 Tatjana Maria Sorana Circstea (ROM) 5. Juli, 15.25 Uhr* 1 Jule Niemeier Karolina Muchova (CZE) 5 Juli, 14.20 Uhr* 1 Tamara Korpatsch Carol Zhao (CAN)

*Die Startzeiten können sich abhängig von den vorherigen Spielen verschieben.

© getty Novak Djokovic hat das Turnier zuletzt viermal in Folge gewonnen.

Wimbledon heute live: Matches und Ansetzungen der Top-10 der Männer am Mittwoch

Datum, Uhrzeit Runde Spieler (Rang) Spieler (Rang) 5. Juli, 12.00 Uhr* 1 Thiem Tsitsipas (5) 5. Juli, 12.00 Uhr* 1 Loffhagen Rune (6) 5. Juli, 14.00 Uhr* 1 Medvedev (3) Fery 5. Juli, 12.00 Uhr* 1 Tiafoe (10) Wu 5. Juli, 17.00 Uhr* 2 Thompson Djokovic (2) 5. Juli, 17.15 Uhr* 2 Sinner (8) Schwartzman 5. Juli, 17.30 Uhr* 2 Rublev (7) Karatsev

*Die Startzeiten können sich abhängig von den vorherigen Spielen verschieben.

Wimbledon heute live: Matches und Ansetzungen der Top-10 der Frauen am Mittwoch

Datum, Uhrzeit Runde Spieler (Rang) Spieler (Rang) 5. Juli, 12.00 Uhr* 1 Sakkari (8) Kostyuk 5. Juli, 16.25 Uhr* 1 Paolini Kvitova (9) 5. Juli, 16.25 Uhr* 1 Watson Krejcikova (10) 5. Juli, 15.45 Uhr* 2 Swiatek (1) Sorribes Tormo

*Die Startzeiten können sich abhängig von den vorherigen Spielen verschieben.

Wimbledon heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt wird Wimbledon auch in diesem Jahr wieder live und exklusiv in voller Länge von Sky gezeigt - eine Option im Free-TV habt Ihr also nicht.

Auf den Kanälen Sky Sport Tennis sowie Sky Sport HD 1-5 werden Euch von 11.45 Uhr bis 22 Uhr eine Konferenz sowie diverse Einzelmatches vom Centre Court und anderen Plätzen geboten. Ihr müsst also nichts verpassen.

Alternativ könnt Ihr auch zum Livestream von Sky greifen. Dafür gibt es zwei Plattformen, nämlich WOW und SkyGo. Beide sind aber mit Kosten verbunden.

Wimbledon heute live: Liveticker auf SPOX

Bei SPOX haben wir täglich Liveticker zu zahlreichen Sportevents im Programm, und auch bei Wimbledon werden wir ausgewählte Matches für Euch begleiten. Ob heute ein Ticker geplant ist, könnt Ihr in unserer Liveticker-Übersicht sehen:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

© getty Der prestigeträchtigste Grand Slam des Jahres steht wieder an.

Wimbledon 2023: Zeitplan, Turnierplan im Überblick

1. Runde: 3. und 4. Juli 2023

3. und 4. Juli 2023 2. Runde: 5. und 6. Juli 2023

5. und 6. Juli 2023 3. Runde: 7. und 8. Juli 2023

7. und 8. Juli 2023 4. Runde: 9. und 10. Juli 2023

9. und 10. Juli 2023 Viertelfinale: 11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer)

11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer) Halbfinale: 13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer)

13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer) Finale Einzel: 15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer)

15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer) Finale Doppel: 13. Juli (Mixed), 15. Juli (Männer) und 16. Juli (Frauen)

