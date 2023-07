Tennis: Sportdeutschland.TV überträgt US Open bis 2027

Die US Open der Tennisprofis werden künftig auf der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Wie der Betreiber DOSB New Media am Donnerstag mitteilte, gilt die Vereinbarung mit dem US-Verband USTA für die Übertragungsrechte am vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York bis 2027. In diesem Jahr finden die US Open vom 28. August bis 10. September statt, dabei wird jedes Match auf Sportdeutschland.TV live gestreamt.

Der Deal umfasst die exklusiven Rechte in Deutschland und Österreich sowie die nicht-exklusiven Rechte in der Schweiz, darunter fallen auch bereits die Qualifikationsturniere. Dazu werden alle Spiele des Junioren- und Rollstuhlturniers übertragen.

"Die Übertragung der US Open in diesem Umfang ist eine unglaubliche Entwicklung in der Geschichte von Sportdeutschland.TV", sagte Björn Beinhauer, CEO von DOSB New Media. Die Aufteilung der kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalte soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

In den vergangenen Jahren waren die US Open in Deutschland bei Eurosport zu sehen, die Vereinbarung lief aber 2022 aus. Die Australian Open und die French Open werden weiterhin bei Eurosport übertragen, die Rechte für Wimbledon liegen bei Sky.