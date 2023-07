Sie ist das Objekt der Begierde, die Wimbledon Trophy. Doch warum befindet sich eine Ananas auf dem Pokal der Herren? SPOX klärt Euch auf.

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon findet vom 3. Juli bis zum 16. Juli statt.

Zu den Favoriten gehören bei den Männern gehören der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz und Titelverteidiger Novak Djokovic. Bei den Frauen, die um eine Schale spielen, gilt es Iga Swiatek zu schlagen.

Wimbledon: Warum ist eine goldene Ananas auf dem Pokal?

Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Klar ist, dass es nichts mit der Redewendung "um die goldene Ananas spielen", also quasi um nichts spielen, zu tun hat.

Die vielleicht naheliegendste Erklärung ist, dass die Ananas in Europa früher als Delikatesse galt, da sie sehr rar und extrem teuer war und man entweder in einen Adligenstatus hineingeboren sein musste oder sie sich eben verdienen musste - in diesem Fall mit einer guten Vorhand und einem starken Aufschlagspiel.

© getty

Wimbledon: Wie schwer ist der Pokal?

Die Wimbledon Trophy wiegt zehn Pounds, also umgerechnet etwas mehr als viereinhalb Kilogramm. Das sind fast zehn Kilogramm weniger als der Coupe des Mousquetaires, der Pokal der French Open.

Wimbledon, Pokal: Wert, Preis, Kosten

Der Kaufpreis des Pokals liegt bei stolzen 14.400 Euro. Zum Vergleich: Die Trophäe der Frauen, genannt Venus Rosewater Dish kostet mit 7.150 Euro etwa die Hälfte.

Wimbledon 2023: Der Zeitplan

Datum Runde Montag, 3. Juli 1. Runde Dienstag, 4. Juli 1. Runde Mittwoch, 5. Juli 2. Runde Donnerstag, 6. Juli 2. Runde Freitag, 7. Juli 3. Runde Samstag, 8. Juli 3. Runde Sonntag, 9. Juli 4. Runde Montag, 10. Juli 4. Runde Dienstag, 11. Juli Viertelfinale Mittwoch, 12. Juli Viertelfinale Donnerstag, 13. Juli Halbfinale Freitag, 14. Juli Halbfinale Samstag, 15. Juli Finale Frauen Sonntag, 16. Juli Finale Männer

© getty Novak Djokovic hat das Turnier zuletzt viermal in Folge gewonnen.

Wimbledon 2023: Die Sieger der vergangenen Jahre

Novak Djokovic hatte die Ehre, den Pokal in den letzten vier Jahren in die Höhe zu stemmen.