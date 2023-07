Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer: Wimbledon-Erstrundenmatch erneut verschoben

Alexander Zverev muss zum Auftakt in Wimbledon gegen den Niederländer Gijs Brouwer antreten. Das gesamte Match könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zum Auftakt der Wimbledon Championships 2023 trifft Alexander Zverev auf Gijs Brouwer. Gewinnt die deutsche Nummer eins ihr Erstrundenmatch in Wimbledon? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer: Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Jetzt haben wir Gewissheit. Alexander Zverev wird heute gar nicht mehr spielen. Die eigentlich schon für Dienstag angesetzte Partie der ersten Runde soll jetzt am Donnerstag über die Bühne gehen.

Vor Beginn: Thiem gewann soeben (19.55 Uhr) den vierten Satz gegen Tsitsipas, d.h. die beiden Herren spielen noch ein Weilchen - und der Beginn von Zverev vs. Brouwer verschiebt sich um ein Weilchen.

Vor Beginn: Brouwer ein unbeschriebenes Blatt

Zverevs Gegner Gijs Brouwer hat auf der AT-Tour bisher noch nicht allzu viel bewegt. Der in den USA geborene Niederländer ist aktuell die Nummer 157 der Weltrangliste und vorrangig auf der Challenger Tour unterwegs. "Ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie spielen sehen", musste Sascha Zverev im Vorfeld zugeben. Immerhin hat der Linkshänder, der viel und gerne Serve Volley spielt, in der Wimbledon-Quali aber drei Matches gewonnen und sich so seinen Platz im Hauptfeld verdient.

Vor Beginn: Zverev nähert sich der Topform

Mit seinem Halbfinaleinzug bei den French Open hat Sascha Zverev jüngst gezeigt, dass er nach seiner schweren Verletzung endlich wieder in der Weltspitze angekommen ist. Auf Rasen sieht der Hamburger sich selbst nicht so stark, findet sich "zu groß für den Belag". Beim Vorbereitungsturnier in Halle sah das allerdings ganz ordentlich aus. Nach drei glatten Siegen musste Zverev sich erst im Halbfinale dem späteren Champion Alexander Bublik geschlagen geben.

Vor Beginn: Der Beginn des Spiels von Sascha Zverev lässt sich immer noch nicht exakt bestimmen. Fest steht nur: Sobald Stefanos Tsitsipas und Dominik Thiem auf Court Nr. 2 fertig sind, kann es losgehen.

Vor Beginn: Da es auch heute in London wieder viel geregnet hat, wird Zverev sein Match wohl erst deutlich später starten als ursprünglich geplant. Ein Beginn vor 19 Uhr ist aktuell sehr unwahrscheinlich, da zuvor noch mehrere andere Partien auf dem gleichen Platz beendet werden müssen.

Vor Beginn: Ein weiteres Update: Vor 18 Uhr passiert hier nichts. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Vor Beginn: Aktuell wird davon ausgegangen, dass das Match nach 16 Uhr beginnen wird.

Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer: Wimbledon heute im Liveticker - schon wieder Regen

Vor Beginn: Aktuell regnet es erneut in Wimbledon. Das Match wird daher voraussichtlich erst am Nachmittag stattfinden.

Vor Beginn: Das Match hätte eigentlich bereits gestern stattfinden sollen, wurde jedoch wie 70 andere Partien des Tages aufgrund des zu starken Regens abgesagt.Nun soll es endlich klappen.

Vor Beginn: Alexander Zverev bekommt es zum Auftakt in Wimbledon mit dem Niederländer Gijs Brouwer zu tun. Eine machbare Aufgabe für den Deutschen, gegen den Qualifikanten geht Zverev nämlich als großer Favorit in das Match. Meistert Alexander Zverev seine Auftakthürde in Wimbledon?

Vor Beginn: Das Erstrundenduell in Wimbledon startet voraussichtlich um 17.30 Uhr auf Court 2.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Gijs Brouwer.

Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer: Wimbledon heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Match zwischen Alexander Zverev und Gijs Brouwer heute exklusiv im TV und Livestream. Im TV seht Ihr das Duell live auf Sky Sport 3 (HD). In der Konferenz könnt Ihr das Match alternativ auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Tennis und Sky Sport 1 (HD) verfolgen.

Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie zwischen Alexander Zverev und Gijs Brouwer zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream von Sky könnt Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App verfolgen.

Wimbledon, Männer: Die Sieger der vergangenen Jahre

Jahr Herren 2022 Novak Djokovic 2021 Novak Djokovic 2019 Novak Djokovic 2018 Novak Djokovic 2017 Roger Federer 2016 Andy Murray 2015 Novak Djokovic 2014 Novak Djokovic 2013 Andy Murray 2012 Roger Federer