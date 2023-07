Alexander Zverev trifft in der 3. Runde von Wimbledon auf Matteo Berrettini. Wo Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Grand-Slam-Duells, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Alexander Zverev steht in der 3. Runde von Wimbledon! Am heutigen Samstag, den 8. Juli, trifft die deutsche Nummer eins beim Grand-Slam-Turnier im Londoner All England Tennis Club auf Matteo Berrettini.

2:25 Minuten! So lange dauerte es am gestrigen Tag, bis Alexander Zverev sein Ticket für die 3. Runde in Wimbledon gebucht hatte. Gegen den Japaner Yosuke Watanuki, die Nummer 116 der Weltrangliste, mühte sich Zverev nur kurz. Der Deutsche bezwang Yosuke Watanuki mit 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 in vier Sätzen und somit letztendlich souverän. Nach seinem Auftaktmatch gegen Gijs Brouwer und dem Erfolg am gestrigen Freitag, wartet heute auf Sascha Zverev der Italiener Matteo Berrettini.

Nach seinem Sieg zum Wimbledon-Auftakt gegen Lorenzo Sonego, zeigte Matteo Berrettini gegen Alex de Minaur in der 2. Runde eine bärenstarke Leistung. Den an Nummer 15 gesetzten Australier bezwang Berrettini mit 6:3, 6:4, 6:4 glatt in drei Sätzen, auf Alexander Zverev wartet heute also eine echte Hausnummer. Kann Zverev den Italiener dennoch schlagen und damit in das Achtelfinale von Wimbledon einziehen?

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini, Übertragung heute live: Wimbledon im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Wimbledon, 3. Runde

Wimbledon, 3. Runde Match: Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini Datum: 8.Juni.2023

8.Juni.2023 Start: tba

tba Ort: tba

tba Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Zieht Alexander Zverev heute in das Achtelfinale von Wimbledon ein?

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini, Übertragung heute live: Wimbledon im TV und Livestream

Sky zeigt heute das Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Sky überträgt nämlich auch in diesem Jahr die Wimbledon-Championships exklusiv.

Der Pay-TV-Sender zeigt den heutigen Spieltag auf Sky Sport Tennis und auf Sky Sport 1 (HD) in der Konferenz, auf Sky Sport 2 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) seht Ihr die Matches dagegen live und in voller Länge.

Im Livestream könnt Ihr heute als Sky-Kunden das Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini ebenfalls live und vollumfänglich erleben. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini, Übertragung heute live: Wimbledon im Liveticker

SPOX begleitet das Wimbledon-Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wimbledon, Männer: Die Sieger der vergangenen Jahre