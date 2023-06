Alexander Zverev, Weg zum Finale bei den French Open: Gegner im Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel

Nach seinem Achtelfinalsieg am Montagabend gegen Grigor Dimitrov steht Alexander Zverev im Viertelfinale der French Open. SPOX zeigt Euch den Weg zum Finale, inklusive des Viertelfinals und der möglichen Spiele im Halbfinale und Endspiel.

Er ist zurück: Alexander Zverev steht bei den French Open 2023 im Viertelfinale. Nach seiner schweren Verletzung bei dem Turnier in Paris vor einem Jahr, die ihn ein halbes Jahr außer Gefecht setzte, lief es in den vergangenen Monaten nicht wirklich rund.

Auch Zverev selbst war mit seinen Auftritten in der jüngeren Vergangenheit keineswegs zufrieden. "Momentan spiele ich das schlechteste Tennis wahrscheinlich seit 2015, 2016", sagte er noch zwei Wochen vor dem Start der French Open. Da war er beim Masters-Turnier in Rom gerade wieder einmal vorzeitig ausgeschieden.

Besser läuft es jetzt eben bei jenen French Open. In der 3. Runde schaltete er den an Position 12 gesetzten Frances Tiafoe (USA) aus. Am Montagabend besiegte der Deutsche den Bulgaren Grigor Dimitrov souverän in drei Sätzen.

Noch zwei Spiele trennen den Weltranglisten-22. vom Einzug ins Finale. SPOX zeigt, wie der weitere Turnierweg von Alexander Zverev aussieht.

© getty Schwere Verletzung: Bei den French Open 2022 zog sich Alexander Zverev im Halbfinale mehrere Bänderrisse zu.

Alexander Zverev bei den French Open 2023: Sein Weg ins Viertelfinale

Datum Runde Wettbewerb Gegner Ergebnis Sonntag, 28.05.2023 1. Runde Herren Einzel Lloyd Harris (RSA) 7:6, 7:6, 6:1 Donnerstag, 01.06.2023 2. Runde Herren Einzel Alex Molčan (SLO) 6:4, 6:2, 6:1 Samstag, 03.06.2023 3. Runde Herren Einzel Frances Tiafoe (USA) 3:6, 7:6, 6:1, 7:6 Montag, 05.06.2023 Achtelfinale Herren Einzel Grigor Dimitrov (BUL) 6:1, 6:4, 6:3

© getty Freudenschrei: Im Achtelfinale besiegte Zverev den Bulgaren Grigor Dimitrov glatt in drei Sätzen.

Alexander Zverev bei den French Open 2023: Das Viertelfinalspiel

Auch in der Runde der letzten Acht wartet auf den gebürtigen Hamburger eine Aufgabe, die auf den ersten Blick machbar scheint. Gegner ist der angesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

Der 23-Jährige ist als 59. der Weltrangliste ins Turnier gegangen. Daher musste er schon einige hohe Hürden nehmen, um das Viertelfinale zu erreichen. Er besiegte unter anderem den an 15 gesetzten Kroaten Borna Coric (6:3, 7:6, 6:2) und den an 18 gesetzten Australier Alex de Minaur (6:3, 7:6, 6:3).

Im ganzen Turnier hat Etcheverry noch keinen Satz abgegeben. Er dürfte sich daher also in guter körperlicher Verfassung befinden.

Datum Runde Uhrzeit Gegner Austragungsort Mittwoch, 07.06.2023 Viertelfinale 12.00 Uhr Tomas Martin Etcheverry (ARG) Court Philippe-Chatrier

© getty Überraschender Viertelfinalist: Tomas Martin Etcheverry fordert Alexander Zverev heraus.

Alexander Zverev bei den French Open 2023: Wer wartet im Halbfinale?

Zudem steht fest, auf wen Zverev in einem möglichen Halbfinale treffen würde.

Falls sich der Deutsche gegen Etcheverry durchsetzt, geht er auch in einem Halbfinale den beiden Schwergewichten Novak Djokovic (Serbien) und Carlos Alcaraz (Spanien) aus dem Weg. Im Turnierbaum sind beide Spieler in der anderen Turnierhälfte gelistet und könnten selbst in einem Halbfinale aufeinandertreffen.

Zverev bekäme es wiederum mit dem Sieger des Viertelfinals zwischen dem an sechs gesetzten Holger Rune (Dänemark) oder dem an vier positionierten Casper Ruud (Norwegen) zu tun.

Die Halbfinals finden am Freitag, den 09. Juni, ab 14.45 Uhr statt.

Datum Runde Uhrzeit Gegner Austragungsort Freitag, 09.06.2023 Halbfinale ab 14.45 Uhr Holger Rune (DEN)/Casper Ruud (NOR) Court Philippe-Chatrier

© getty Möglicher Halbfinalgegner: Der Norweger Casper Ruud könnte auf Zverev warten.

Alexander Zverev bei den French Open 2023: Wie könnte das Finale aussehen?

Noch hypothetischer wird es, wenn man ein mögliches Finalduell für Alexander Zverev in Betracht zieht.

Zum jetzigen Stand kommen vier Spieler in Frage, die im Endspiel auf den Deutschen warten könnten. Diese vier Spieler sind:

Carlos Alcaraz (Spanien)

Stefanos Tsitsipas (Griechenland)

Novak Djokovic (Serbien)

Karen Khachanov (Russland)

© getty Geht's nur über ihn? Auf den Spanier Carlos Alcaraz kann Alexander Zverev erst in einem möglichen Finale treffen.

Diese vier Spieler bestreiten ihre Viertelfinalspiele bereits am Dienstagabend. Das Finale findet wie üblich am Sonntagnachmittag statt.