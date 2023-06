French Open, Tag 7: Mitfavoritin steigt aus - Zverev und Altmaier wollen ins Achtelfinale

Am 7. Tag der French Open schlagen mit Alexander Zverev und Sinner-Bezwinger Daniel Altmaier die beiden letzten verbliebenen Deutschen auf. Zudem im Blickpunkt: Das Duell der Vorjahresfinalistin Coco Gauff mit der erst 16-jährigen Russin Mirra Andreeva. Eine Mitfavoritin ist derweil aus dem Turnier ausgestiegen.

French Open: Mitfavoritin Rybakina muss erkrankt zurückziehen

Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina muss ihre Titelhoffnungen bei den French Open frühzeitig aufgeben. Die 23 Jahre alte Kasachin konnte am Samstag wegen einer Erkrankung nicht zu ihrem Drittrundenmatch in Paris antreten. Die Spanierin Sara Sorribes Tormo erreichte damit kampflos das Achtelfinale.

"Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nicht spielen kann", sagte Rybakina: "Ich habe mich gestern und vorgestern schon nicht wohlgefühlt. Ich konnte nicht schlafen und hatte Fieber."

Die kraftvolle Spielerin zählte in Roland Garros zu den Mitfavoritinnen. Bei den Australian Open im Januar hatte sie das Finale erreicht und zuletzt mit einem Triumph in Rom auch ihre Klasse auf Sand nachgewiesen.

French Open: Ruud erreicht Achtelfinale

Vorjahresfinalist Casper Ruud darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen. Der 24 Jahre alte Norweger schlug den Chinesen Zhizhen Zhang mit 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 und folgte den Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic souverän ins Achtelfinale von Paris.

Der Weltranglistenvierte überstand damit erst zum zweiten Mal in seiner Karriere die dritte Runde in Roland Garros. Nach seiner Finalniederlage gegen Rekord-Champion Rafael Nadal im Vorjahr zählt Ruud auch diesmal zum erweiterten Favoritenkreis - spielte bislang aber eine durchwachsene Sandplatz-Saison.

Gegner Zhang verpasste es durch die Niederlage, als erster Chinese in der Open Era (seit 1968) ins Achtelfinale des Sandplatz-Grand-Slams einzuziehen. Dies war ihm beim Masters in Madrid noch gelungen, als er auf dem Weg in die Runde der besten 16 unter anderem Top-Ten-Spieler Taylor Fritz ausgeschaltet hatte.