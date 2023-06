Alexander Zverev bestreitet heute gegen Grigor Dimitrov sein Viertrundenspiel bei den French Open. Wir tickern das Match live mit.

Für Alexander Zverev gehen die French Open heute mit einem Match in der vierten Runde gegen Grigor Dimitrov weiter. Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

Alexander Zverev vs. Grigor Dimitrov: French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Drei Matches, drei Siege - so sieht Zverevs aktuelle Bilanz bei den French Open aus. Erst am Donnerstag setzte sich der Olympiasieger in der dritten Runde gegen Frances Tiafoe in vier Sätzen durch, heute geht es gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov. Viermal standen sich die beiden gegenüber, dreimal gewann Zverev.

Vor Beginn: Die Partie geht frühestens um 20.15 Uhr auf dem Court Philippe Chatrier in Paris los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Viertrundenmatch bei den French Open zwischen Alexander Zverev und Grigor Dimitrov.

© getty Alexander Zverev kriegt es in der vierten Runde der French Open mit Grigor Dimitrov zu tun.

Alexander Zverev vs. Grigor Dimitrov: French Open heute im TV und Livestream

Das Duell wird von Eurosport im Free-TV übertragen, nebenbei dazu auch im kostenpflichtigen Livestream bei discovery+ und DAZN.

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, drei Abo-Pakete stehen zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Zugriff auf Tennis bekommt man nur mit dem Unlimited- und dem Standard-Paket.

Alexander Zverev vs. Grigor Dimitrov: Die bisherigen Aufeinandertreffen