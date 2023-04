Tennis: Rafael Nadal verpasst den Auftakt der Sandplatzsaison

Die Rückkehr des spanischen Grand-Slam-Rekordchampions Rafael Nadal auf die Tennistour verzögert sich weiter. Der 36-Jährige verzichtet nach seiner Verletzung am Hüftbeuger, die ihn seit den Australian Open zu einer Pause zwingt, auch auf den Auftakt der europäischen Sandplatzsaison in Monte Carlo.

"Ich bin noch nicht bereit, auf dem höchsten Niveau zu spielen", schrieb Nadal bei Twitter.

Ebenfalls am Dienstag sagte Nadals Landsmann Carlos Alcaraz seinen Start in Monte Carlo ab. Der 19 Jahre alte US-Open-Champion, der nach seinem Halbfinal-Aus beim Masters in Miami die Führung in der Weltrangliste wieder an Novak Djokovic verloren hatte, leide an einer "posttraumatischen Arthritis in der linken Hand und muskulären Beschwerden an der Wirbelsäule", wie er auf Twitter mitteilte.

Das Masters im Fürstentum hat Nadal elfmal gewonnen, sein letzter Triumph in Monaco liegt allerdings bereits fünf Jahre zurück. Der Sandplatzkönig hat in diesem Jahr nur beim United Cup in Australien sowie beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne gespielt und von seinen vier Matches nur eines gewonnen. Zuletzt war Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top 10 der Weltrangliste gefallen.

Er wolle nun seine Vorbereitung für das Comeback fortsetzen, ließ Nadal wissen. Bis zum Höhepunkt der Sandplatzsaison hat er noch Zeit: Die French Open beginnen am 28. Mai. Im vergangenen Jahr hatte Nadal in Paris seinen 14. Titel gewonnen. Insgesamt war es sein 22. Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Die Bestmarke teilt er sich mit seinem serbischen Dauerrivalen Novak Djokovic.