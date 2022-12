Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker ist aus der Haft entlassen worden und wird am Dienstag über seine Zeit im Gefängnis sprechen. Wie Ihr das Gespräch live im TV und Livestream sehen könnt, zeigt SPOX.

Es war April, als Boris Becker zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde und in ein Londoner Gefängnis musste. Grund dafür waren Vergehen, die ihm in seinem seit 2017 laufenden Insolvenzverfahren zur Last gelegt worden waren. Es ging um eine vermeintliche Nicht-Offenlegung von Besitztümern und die Verschleierung von Schulden. Becker hatte stets seine Unschuld beteuert, an der Haft konnte der sechsfache Grand-Slam-Champion trotzdem nicht vorbei.

Zwar ist bei seinem Insolvenzverfahren noch kein Ende in Sicht, das Schlimmste ist mit Ende der Haft jedoch überstanden. Der 55-Jährige ist nach 230 Tagen hinter Gittern aufgrund eines Verfahrens, um den Druck auf die überfüllten britischen Haftanstalten zu lindern, wieder frei und zurück in Deutschland. Dort wird die Tennis-Legende am Dienstag, den 20. Dezember, nun ein Interview geben, in dem sie über ihre schwierige Zeit im Gefängnis spricht.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wer sich um die Übertragung des Interviews im TV und Livestream kümmert.

© getty Boris Becker ist nach 230 Tagen aus der Haft entlassen worden.

Boris Becker: Erstes Interview nach Haftentlassung live im TV und Livestream

Das erste Interview des ehemaligen Tennisstars ist exklusiv im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Pünktlich zur Prime Time, um 20.15 Uhr, geht diesbezüglich die Sendung namens "Sat.1 Spezial. Boris Becker" los. In dieser bekommt Becker von Moderator Steven Gätjen die Fragen gestellt. Dem Privatsender zufolge ist es das "weltweit einzige Interview mit Boris Becker", weswegen das Gespräch nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer Sprache geführt wird.

"Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt", sagte Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling. Becker sei "der vielleicht größte Held des deutschen Sports". Im Anschluss an das Interview werden bei Sat.1 zwei Dokumentationen über Boris Becker gezeigt - "Akte. Spezial: Boris Becker - vom Helden zum Häftling" und "Boris Becker - der Spieler".

Zu einer potenziellen Übertragung im Livestream hat Sat.1 keine Angaben gemacht.

© getty Boris Becker gewann das Wimbledon-Turnier in seiner Karriere dreimal.

Boris Becker im Steckbrief

Becker gewann in seiner 15 Jahre langen Karriere sechs Grand-Slam-Titel - dreimal Wimbledon, zweimal die Australian Open und einmal die US Open.