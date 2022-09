US Open: Jule Niemeier kämpft um Einzug in dritte Runde

Bei den US Open in New York kämpft Jule Niemeier als letzte verbliebene Deutsche um den Einzug in die dritte Runde. In der Night Session ist Rafael Nadal gefordert.

Jule Niemeier gilt nach ihrem Einzug in die zweite Runde der US Open als letzte verbliebene Hoffnungsträgerin aus deutscher Sicht. In der zweiten Runde am Donnerstag will die 23-Jährige auch gegen die Kasachin Yulia Putintseva bestehen. Die Partie beginnt ca. 18.30 Uhr auf Court 10. (Hier geht's zum Liveticker)

"Ich habe in Wimbledon gemerkt, dass mir die großen Plätze extrem liegen und es mir großen Spaß macht, auf der großen Bühne gegen große Namen zu spielen", sagte Niemeier vor der Partie. "Es ist nicht so, dass es mich einschüchtert."

Die Dortmunderin steht in New York erst zum dritten Mal bei einem Major im Hauptfeld. Ihr Debüt gab sie bei den French Open in diesem Jahr, wo sie in der ersten Runde ausschied.

In Wimbledon gelang der Weltranglisten-108. dann das erste Ausrufezeichen mit dem Einzug ins Viertelfinale, das sie gegen Tatjana Maria verlor.

US Open: Rafael Nadal in der Night Session gefordert

Zum Auftakt des vierten Tages kämpft die Topgesetzte Iga Swiatek ab 18 Uhr im Arthur Ashe Stadium gegen Sloane Stephens um den Einzug in die dritte Runde.

Bei den Herren ist Rafael Nadal in der Night Session in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Der Spanier trifft in seinem Zweitrundenmatch auf Fabio Fognini.

US Open, Tag 4: Die wichtigsten Matches im Überblick

Frauen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Aliaksandra Sansovich (BLR) Jessica Pegula (USA/8) Sorana Cirstea (ROU) Belinda Bencic (SUI/13) Iga Swiatek (POL/1) Sloane Stephens (USA) ab 18 Uhr im Liveticker Paula Badosa (ESP/4) Petra Martic (CRO) Yulia Putintseva (KAZ) Jule Niemeier (GER) ab 18.30 Uhr im Liveticker Garbine Muguruza (ESP/9) Linda Fruhvirtova (CZE) Kaia Kanepi (EST) Aryana Sabalenka (BLR/6)

Männer: