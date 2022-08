US Open - Tag 3: Murray und Kyrgios in Action - Serenas letztes Match in der Night Session?

Am dritten Tag der US Open in New York steht die erste Hälfte der 2. Runde auf dem Programm. In der Day Session stehen Andy Murray und Nick Kyrgios im Fokus - in der Nacht sind dann alle Augen erneut auf Serena Williams und ihr potenziell letztes Match ihrer Karriere gerichtet.

Serena Williams geht ab 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag als klare Außenseiterin in das Match gegen an die Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit - geht eine ganz große Karriere zu Ende? Oder schafft Serena eine Überraschung?

Ebenfalls in der Night Session am Start: Titelverteidiger Daniil Medvedev. Am Tag gibt es vor allem zwei Highlights: Andy Murray und Nick Kyrgios kämpfen um den Einzug in Runde drei.

US Open, Tag 3: Die wichtigsten Matches im Überblick

Frauen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Serena Williams (USA) Anett Kontaveit (EST/2) ab 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag Elena Gabriela Ruse (ROU) Coco Gauff (USA/12) ca. 20 Uhr im LIVETICKER Maria Sakkari (GRE/3) Xiyu Wang (CHN) Ons Jabeur (TUN/5) Elizabeth Mandlik (USA) Leylah Fernandez (CAN/14) Lidumila Samsonova (RUS) Beatriz Haddad Maia (BRA/15) Bianca Andreescu (CAN)

Männer: