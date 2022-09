Eine Ära geht zu Ende: Tennis-Ikone Roger Federer wird heute das letzte Spiel seiner aktiven Laufbahn bestreiten. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Doppel mit Rafael Nadal live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Erst Mitte September hat die lebende und NOCH aktive Tennislegende Roger Federer sein Karriereende verkündet, heute könnte uns bereits das letzte Match erwarten. Im Rahmen des Laver Cups, einem Turnier, indem die besten Tennisspieler Europas gegen die besten der restlichen Welt antreten, ist er für den heutigen Tag im Doppel gesetzt. Als Teampartner ist ausgerechnet sein langjähriger Widersacher Rafael Nadal gesetzt.

Dass es dazu kommt, hatte sich Federer bereits im Vorfeld gewünscht. "Ich denke, es wäre eine ganz besondere Situation", schwärmte der Schweizer. Aber auch Nadal, einst einer seiner größten Rivalen, sprach auf der Pressekonferenz von einem zu erwartenden unvergesslichen Abend. "Ich bin unglaublich aufgeregt und dankbar, mit ihm zu spielen."

Wie Federer bereits am Mittwoch mitteilte, werde das Doppel das einzige Spiel sein, welches er austragen werde. Grund dafür ist wohl sein derzeitiger Gesundheitszustand. Im vergangenen Jahr war der 20-fache Grand Slam-Sieger bereits zum dritten Mal am Knie operiert worden. Wie aus einigen Videos hervorging, die momentan in sozialen Medien kursieren, scheint sich der mittlerweile 41-Jährige jedoch in guter Verfassung für die Spiele zu befinden.

Roger Federer: Wer zeigt / überträgt letztes Spiel heute live im TV und Livestream?

Glück für alle Tennisfans! Alle Spiele des Laver Cups 2022 werden im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein. Möglich macht das der Privatsender Eurosport, der sich die Exklusivrechte des Turniers gesichert hat.

Roger Federer: Wer zeigt / überträgt letztes Spiel heute live im Free-TV

Um das Turnier im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr nichts weiter tun als den Kanal Eurosport aufzurufen. Hier werden alle Einzel- und Doppelpartien in voller Länge zu sehen sein. Teil des Moderationsteams sind Philipp Eger, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach und Markus Theil.

Roger Federer: Wer zeigt / überträgt letztes Spiel heute im kostenlosen Livestream

Alternativ könnt Ihr Euch das Spielgeschehen auch via Livestream zu Gemüte führen. In diesem Fall gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr Euch den Zugriff auf den Sender sichern könnt. Die Optionen haben wir Euch im folgenden einmal aufgelistet.

JOYN+ (kostenlos)

(kostenlos) Eurosport-Player (6,99 Euro p.M.)

(6,99 Euro p.M.) DAZN (ab 24,99 Euro pro Monat)

Wettbewerb: Laver Cup

Laver Cup Modus: Doppel

Doppel Begegnung: Roger Federer und Rafael Nadal vs. Jack Sock und Frances Tiafoe

Roger Federer und Rafael Nadal vs. Jack Sock und Frances Tiafoe Datum: Freitag, 23. September 2022

Freitag, 23. September 2022 Beginn: vsl. 22.30 Uhr

Roger Federer: Wer zeigt / überträgt letztes Spiel heute live im TV und Livestream? - Der Steckbrief zur Person