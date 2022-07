Im Viertelfinale von Wimbledon kommt es heute im Herren-Einzel zum Duell zwischen Nick Kyrgios und Cristian Garin. Wir verfolgen für Euch das komplette Match hier im Liveticker.

In Wimbledon stehen bei den Herren heute die beiden letzten Achtelfinale-Matches auf dem Programm. Kann Nick Kyrgios zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreichen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Nick Kyrgios vs. Cristian Garin: Viertelfinale in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Nick Kyrgios kämpft am heutigen Tag einer der schillerndsten Figuren der Tour um ein Ticket für das Halbfinale in Wimbledon. Noch nie in seiner Karriere konnte der Australier ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. Aktuell befindet sich Kyrgios jedoch in einer hervorragenden Form. Durchaus etwas überraschend steht heute Nick Kyrgios Cristian Garin gegenüber. In einem spannenden Match setzte sich der Chilene in fünf Sätzen gegen Alex de Minaur durch. Wer hat heute die Nase vorn?

Vor Beginn: Die Partie auf Court 1 beginnt heute nach dem Match zwischen Ajla Tomljanovic und Jelena Rybakina. Um circa 15.15 Uhr könnte der erste Aufschlag erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Achtelfinal-Matches zwischen Nick Kyrgios und Cristian Garin.

Nick Kyrgios vs. Cristian Garin: Viertelfinale in Wimbledon heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge seht Ihr auf Sky heute das Duell zwischen Nick Kyrgios und Cristian Garin. Auf Sky Sport 3 (HD) seht Ihr das live auf dem Pay-TV-Sender. Der Sender zeigt die Matches des Tages in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD).

Mit der Sky Go-App oder dem Angebot von WOW könnt Ihr zudem die Partie heute im Livestream verfolgen.

Wimbledon 2022: Terminplan