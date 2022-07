Rafael Nadal duelliert sich heute im Wimbledon-Viertelfinale mit Taylor Fritz. Das komplette Herren-Einzel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Rafael Nadal kommt seinem dritten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr immer näher. Auf dem Weg in das Wimbledon-Finale muss er sich heute jedoch mit dem Amerikaner Taylor Fritz messen. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Nadal das Achtelfinal-Match für sich entscheiden kann.

Rafael Nadal vs. Taylor Fritz: Viertelfinale in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Rafael Nadal befindet sich in Wimbledon weiter auf Finalkurs! In der letzten Runde traft der Grand-Slam-Rekordchampion auf Botic van de Zandschulp und lies dem Niederländer bei dem Duell keine Chance. Sein heutiger Gegner zeigt sich in diesem Jahr in Wimbledon äußerst stark. Taylor Fritz musste bislang in diesem Turnier noch keinen Satz abgeben. Mit Rafael Nadal wartet auf dem US-Amerikaner heute jedoch eine schwere Aufgabe.

Vor Beginn: Das Achtelfinal-Duell beginnt auf dem Centre Court heute voraussichtlich im 15.45 Uhr. Vor der Partie kommt es auf dem Centre Court noch zu dem Duell zwischen Simona Halep und Amanda Anisimova.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Rafael Nadal und Taylor Fritz.

Rafael Nadal vs. Taylor Fritz: Viertelfinale in Wimbledon heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Wimbledon-Matches in diesem Jahr exklusiv im TV und Livestream. Die Begegnung zwischen Rafael Nadal und Taylor Fritz seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sky Sport 2 (HD) oder auf Sky Sport 1 (HD) in der Konferenz.

Das Achtelfinal-Match seht Ihr heute zudem auf WOW und mit der Sky Go-App im Livestream auf Sky.

Wimbledon 2022: Terminplan