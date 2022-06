Rafael Nadal trifft heute in der zweiten Runde von Wimbledon auf Ricardas Berankis. Hier könnt Ihr das komplette Match im Liveticker verfolgen.

Nach einem mühevollen Viersatzssieg gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in der ersten Runde geht das Wimbleodon-Turnier für Rafael Nadal heute weiter mit dem Zweitrundenmatch gegen den Litauer Ricardas Berankis. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Match mitverfolgen.

Rafael Nadal vs. Ricardas Berankis: 2. Runde in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nadal, einer der Mitfavoriten auf den Triumph in Wimbledon, musste sich bereits in der ersten Runde besonders viel anstrengen. Gegen den zähen Francisco Cerundolo setzte er sich mit 6:4, 6:3, 3:6, 6:4 durch. Heute steht ihm mit Berankis der Weltranglisten-106. gegenüber. Sollte auf Papier also zumindest kein so großes Problem für den 22-fachen Grand-Slam-Champion werden. Berankis löste sein Zweitrundenticket mit einem Dreisatzsieg gegen Sam Querrey.

Vor Beginn: Es ist die zweite Partie, die heute auf dem Centre Court in London absolviert wird. Erst wenn die erste Begegnung zwischen Katie Boulter und Karolina Pliskova zu Ende ist, dürfen Nadal und Berankis den Rasen betreten. Deswegen ist um etwa 16 Uhr ist mit dem Start zu rechnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitrundenmatch bei Wimbledon zwischen Rafael Nadal und Ricardas Berankis.

Rafael Nadal vs. Ricardas Berankis: 2. Runde in Wimbledon heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Match heute sowohl im TV als auch im Livestream, der mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar ist. Gezeigt wird Nadal vs. Berankis auf dem Sender Sky Sport 2 (HD), auf dem alle Partien vom Centre Court zu sehen sind. Bei Sky Sport 1 (HD) hingegen wird die Konferenz übertragen. So habt Ihr einen Überblick über den gesamten Tennis-Spieltag.

