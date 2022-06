Wimbledon, Tag 3: Sensation! Jule Niemeier schaltet Anett Kontaveit aus - Oscar Otte in Runde drei

Wimbledondebütantin Jule Niemeier hat nach dem bislang größten Sieg ihrer Tenniskarriere die dritte Runde beim Rasenklassiker im All England Club erreicht. Die 22-Jährige aus Dortmund besiegte überraschend die an Position zwei gesetzte Anett Kontaveit (Estland) 6:4, 6:0. Nach nur 59 Minuten verwandelte Niemeier, die erst ihr zweites Majorturnier spielt, ihren ersten Matchball.

Die Weltranglisten-97. stand erstmals auf einem der großen Grand-Slam-Courts und auch zum ersten Mal einer Konkurrentin aus den Top 10 gegenüber. Großen Respekt zeigte sie nicht: Wie bei ihrem Auftaktsieg über die Chinesin Wang Xiyu dominierte Niemeier mit ihrem Aufschlag - noch immer hat sie kein Break zugelassen.

"Hier auf Court 1 zu gewinnen, ist ein unglaubliches Gefühl. Das war eines der besten Matches, das ich je gespielt habe", sagte Niemeier.

In Runde drei trifft Niemeier, eine der deutschen Hoffnungen für die Zeit nach der "goldenen Generation" um Angelique Kerber (Kiel) auf Anhelina Kalinina oder Lesia Zurenko (beide Ukraine). Erst im Mai in Paris hatte sie ihre Premiere im Hauptfeld eines der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt gegeben, aber knapp gegen die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA) verloren.

Für den früheren Kerber-Coach Torben Beltz beginnt derweil die Zusammenarbeit mit Kontaveit (26) mit einer Enttäuschung. Der 45-Jährige stieß erst kurz vor Wimbledon zum Team der Weltranglistendritten. Auf Beltz und Kontaveit wartet nach der schwachen Vorstellung gegen Niemeier eine Menge Arbeit.

Otte weiter - Marterer draußen

Derweil ist der Lauf des deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer in der zweiten Runde von Wimbledon gestoppt worden. Der Tennisprofi aus Nürnberg unterlag dem an Position 23 gesetzten Frances Tiafoe (USA) 2:6, 2:6, 6:7 (3:7). Marterer (27) hatte zuvor drei Matches in der Quali in Roehampton und erstmals in seiner Karriere auch ein Match im All England Club gewonnen.

Damit ist Oscar Otte (Köln/Nr. 32) der letzte deutsche Spieler im Männerturnier an der Church Road. Der 28-Jährige, in Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev (Hamburg) die deutsche Nummer eins, profitierte am Mittwoch beim Stand von 3:1 von der Aufgabe des Qualifikanten Christian Harrison (USA). In Runde drei trifft Otte auf Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 5) oder Tallon Griekspoor (Niederlande).

© getty

Wimbledon, Tag 3: Die Top-Matches im Überblick

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis 13.30 Uhr Donna Vekic (CRO) Jessica Pegula (9./USA) 14 Uhr Tatjana Maria (GER) Sorana Cirstea (ROU) Unterbrochen Garbine Muguruza (10./ESP) Greetje Minnen (BEL) 14 Uhr Jule Niemeier (GER) Anett Kontaveit (3./EST) 6:4, 6:0 15.30 Uhr Angelique Kerber (GER) Magda Linette (POL) LIVETICKER Unterbrochen Tereza Martincova (CZE) Karolina Pliskova (CZE) 6:7, 5:7 16.30 Uhr Caroline Garcia (FRA) Emma Raducanu (11./GBR) 17.30 Uhr Katarzyna Kawa (POL) Ons Jabeur (2./TUN) 19 Uhr Maria Sakkari (5./GRE) Viktoriya Tomova (BGR)

Herren: