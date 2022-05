Tennis - French Open, Tag 4: Medvedev löst auch zweite Aufgabe souverän

Der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev bleibt im Titelrennen der French Open. Der 26-Jährige löste auch seine Zweitrundenaufgabe gegen den Serben Laslo Djere souverän mit 6:3, 6:4, 6:3 und hinterließ dabei einen fokussierten Eindruck.

US-Open-Sieger Medvedev überstand im vergangenen Jahr erstmals die erste Runde in Paris und schaffte es dann immerhin bis ins Viertelfinale. "Ich liebe Roland Garros, insbesondere seit dem letzten Jahr", sagte er nach seinem Auftaktsieg: "Und ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch weiter kommen kann."

Zum Favoritenkreis mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic, Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal und Shootingstar Carlos Alcaraz zählte Medvedev vor Turnierbeginn nicht.

Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann ist derweil überzeugt, dass Alexander Zverev in einem möglichen Viertelfinale bei den French Open gute Chancen gegen Shootingstar Carlos Alcaraz hätte. "Ich glaube, wenn er gegen Alcaraz spielt, dass er ihn schlagen kann und ihn hier auch schlägt", sagte Kohlmann am Donnerstag in einer Medienrunde in Paris: "Was dann passiert, muss man sehen."

Tags zuvor hatte Zverev beim Fünfsatz-Sieg gegen den Argentinier Sebastian Baez noch einen Matchball abwehren müssen, ehe er sich am Ende doch durchsetzte und in die dritte Runde einzog. "Er war bereit, dagegen anzugehen, das ist ein positives Zeichen", sagte Kohlmann.

French Open, Tag 4: Die Top-Matches im Überblick

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Leolia Jeanjean (FRA) Karolina Pliskova (CZE/8.) 6:2, 6:2 Paula Badosa (ESP/4.) Kaja Juvan (SLO) 7:5, 3:6, 6:2 Iga Swiatek (POL/1.) Alison Riske (USA) ca. 16 Uhr Simona Halep (ROU/19.) Qinwen Zheng (CHN) ca. 16.05 Uhr Danielle Collins (USA/9.) Shelby Rogers (USA) ca. 16.40 Uhr Madison Brengle (USA) Aryna Sabalenka (BLR/7.) ca. 17 Uhr

Herren: