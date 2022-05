French Open live am Donnerstag: Tag 5 heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Am heutigen Donnerstag steht bei den French Open in Paris Wettkampftag 5 an. Wir geben Euch alle Informationen zu Übertragung, Matches, Ansetzungen und Zeitplan, dazu erfahrt Ihr hier, wie Ihr die Spiele im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag, den 26. Mai, wird bei den French Open 2022 die zweite Runde komplettiert. Verschiedene Weltklasse-Spieler kämpfen dabei am fünften Tag um den Einzug in Runde drei.

French Open live: Tag 5: Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Auch wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer am heutigen fünften Turniertag deutsche Spieler vergeblich suchen werden, betreten etliche Stars den heiligen Sand von Paris.

Besonders bei den Damen geht es direkt ab 11:00 Uhr richtig ans Eingemachte: So greift beispielsweise die an Position drei gesetzte Spanierin Paula Badosa bereits am Vormittag ins Geschehen ein, wenn sie auf dem Court Suzanne-Lenglen der Slowenin Kaja Juvan gegenübersteht.

Auch die Tschechin Karolina Pliskova, die 2017 in Paris das Halbfinale erreichte, ist schon um 11:00 Uhr auf Court Simonne-Mathieu gefordert. Sie spielt gegen die Französin Léolia Jeanjean.

Später am Tag - voraussichtlich gegen 14:15 Uhr - gibt sich dann auch die topgesetzte Polin Iga Swiatek die Ehre: Die 20-Jährige trifft in ihrem Zweitrundenmatch auf die erfahrene US-Amerikanerin Alison Riske.

Bei den Herren gehen ebenso mehrere der Top-Stars an den Start. Den Anfang macht der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev, der auf dem Court Philippe-Chartrier ab 12:00 Uhr den Serben Laslo Djere herausfordert.

Abgerundet wird der Turniertag dann vom ambitionierten Griechen Stefanos Tsitsipas, der sich in guter Form befindet. Er bestreitet in der Nachmittagssession seine Zweitrundenpartie gegen den Tschechen Zdenek Kolar.

© getty In Runde Eins konnte sich Tsitsipas nur knapp in fünf Sätzen durchsetzen.

French Open live: Tag 5: Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan - Der Überblick

Runde Begegnung Startzeit Ort 2. Runde Paula Badosa (ESP/3) - Kaja Juvan (SLO) 11:00 Uhr Court Suzanne-Lenglen 2. Runde Karolina Pliskova (CZE/8) - Léolia Jeanjean 11:00 Uhr Court Simonne-Mathieu 2. Runde Laslo Djere (SRB) - Daniil Medvedev (RUS/2) 12:00 Uhr Court Philippe-Chartrier 2. Runde Iga Swiatek (POL/1) - Alison Riske (USA) nach Spiel 2 (ca. 14:15 Uhr) Court Suzanne-Lenglen 2. Runde Zdenek Kolar (CZE) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4) nach Spiel 3 (ca. 15:30 Uhr) Court Suzanne-Lenglen 2. Runde Andrey Rublev (RUS/7) - Federico Delbonis (ARG) nach Spiel 3 (ca. 15:30 Uhr) Court Simonne-Mathieu

French Open live: Tag 5 heute im TV, Livestream und Liveticker

Wie immer ist Eurosport auch heute wieder hauptverantwortlich für die Übertragung des Turniertages.

French Open live: Tag 5 heute im Free-TV

Der TV-Sender bietet Euch heute ab 10:30 Uhr wieder beste Tennisunterhaltung im Free-TV. Selbstredend wird nicht jedes einzelne Spiel übertragen, dennoch solltet Ihr die Highlights dort auf keinen Fall verpassen. Eurosport 1 überträgt bis um Mitternacht.

French Open live: Tag 5 heute im Pay-TV

Wenn Ihr noch breiter aufgestellt sein wollt, lohnt sich ein weiterer Sender von Eurosport, nämlich Eurosport 2. Auch dort startet die Übertragung bereits um 11:00 Uhr, um 22:00 Uhr am Abend endet die Berichterstattung.

French Open live: Tag 5 heute im Livestream

Beide genannten Sender könnt Ihr auch im Livestream verfolgen, indem Ihr in den Eurosport Player investiert. Ein Abonnenement beim Internetdienst kostet Euch 6,99 Euro monatlich.

Eine weitere Möglichkeit des Streamings im Internet besteht über DAZN, das über eine Kooperation mit Eurosport verfügt. Daher könnt Ihr die gesamte Tennis-Action über DAZN verfolgen - und mehr: Auch Spitzenfußball (z.B. Bundesliga und die UEFA Champions League), US-Sport und Handball hat der Online-Dienst im Programm.

Wer DAZN abonnieren möchte, muss dafür entweder eine monatliche Zahlung von 14,99 Euro oder ein Jahresinvestment von 174,99 Euro in Kauf nehmen.

French Open live: Tag 5 heute im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

French Open live: Tag 5 heute im Liveticker

Wer keine der genannten Möglichkeiten wahrnehmen kann, kann ausgewählte Top-Spiele auch bei SPOX im Livetickerverfolgen.

French Open live: Tag 5 heute live - Die Rekordsieger des Turniers

Herren:

Rafael Nadal (ESP): 13 Turniersiege Björn Borg (SWE): 6 Turniersiege Mats Wilander (SWE) & Gustavo Kuerten (BRA): jeweils 3 Turniersiege

Damen: