Deutschland muss in der Qualifikationsrunde für die Davis Cup Finals gegen Brasilien antreten. SPOX liefert Euch alle Informationen zu dem Duell. Wo Ihr die Übertragung der Begegnung im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr auch hier.

Alexander Zverev spielt wieder für Deutschland im Davis Cup! Überraschend hat sich die deutsche Nummer Eins dafür entschieden sein Comeback im Davis Cup gegen Brasilien zu geben. Nach dem Eklat beim ATP-Turnier in Acapulco, spielt Zverev nun für Deutschland im Davis Cup.

Tennis - Davis Cup: Brasilien vs. Deutschland: Zeitplan, Spieler, Modus, Übertragung im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Am 04. und 05. März findet beim Davis Cup das Duell zwischen Deutschland und Brasilien statt. Bei der Begegnung handelt es sich um ein Qualifikationsspiel für die Davis Cup Finals 2022. Austragungsort ist die Parque Olimpico Arena Tennis in Rio de Janeiro.

Einer wird bei der Davis Cup-Partie gegen Brasilien für den DTB sein Comeback geben: Der Weltranglistendritte Alexander Zverev. Kurzfristig hat sich Zverev dafür entschieden das erste Mal seit 2019 im Davis Cup anzutreten. Ursprünglich wollte Zverev die ATP-Turniere in Acapulco und Indian Wells spielen. In Acapulco wurde der Deutsche jedoch wegen unsportlichen Verhaltens disqualifiziert, weil er mit seinem Schläger auf den Stuhl des Schiedsrichters einschlug.

Er musste aufgrund seines Ausrasters eine Strafe in Höhe von 40.000 Dollar zahlen. Überraschenderweise kehrt Alexander Zverev schon jetzt wieder auf den Tennispltaz zurück. Er wurde von Bundestrainer Michael Kohlmann für Daniel Altmeier nachnominiert.

Neben Zverev bildet sich das deutsche Team aus Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und den beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz. Gegen die Brasilianer geht das DTB-Team, nicht zuletzt wegen der Nachnominierung von Zverev, als Favorit in das Duell.

Tennis - Davis Cup: Brasilien vs. Deutschland: Zeitplan, Spieler, Modus, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan

Freitag, 04. März: Beginn um 20.00 Uhr deutscher Zeit

Beginn um 20.00 Uhr deutscher Zeit Samstag, 05. März: Beginn um 18.00 Uhr deutscher Zeit

© getty Alexander Zverev wurde noch vor wenigen Tagen vom ATP-Turnier in Acapulco disqualifiziert. Nun gibt er schon am 04. und 05. März sein Davis Cup-Comeback gegen Brasilien.

Tennis - Davis Cup: Brasilien vs. Deutschland: Zeitplan, Spieler, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Das Davis Cup-Match zwischen Deutschland und Brasilien könnt Ihr auf sportdeutschland.tv kostenlos im Livestream verfolgen. Aktuell gibt es noch keine Informationen darüber, ob ein TV-Sender ebenfalls die Davis Cup-Partie live übertragen wird.

Auf Sportdeutschland.tv könnt Ihr Deutschland vs. Brasilien live und in voller Länge im kostenlosen Livestream sehen. Am Freitag, den 04. März, startet die Übertragung um 19.50 Uhr. Am Samstag seht Ihr das Duell dann ab 17.50 Uhr live und vollumfänglich.

Davis Cup: Die Gewinner der letzten Jahre