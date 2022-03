Deutschland tritt im Rahmen der Qualifikation für den Davies Cup gegen Brasilien an. Wer setzt sich durch? SPOX tickert das Match live mit.

Davis Cup, Brasilien vs. Deutschland: Tag 1 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Aufgebot des deutschen Teams bilden vier Spielern, die jeweils ein Einzel bestreiten, und ein Ersatzmann. Das sind: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Vor Beginn: Zwölf Duelle gibt es in dieser Quali-Runde insgesamt, gespielt wird am heutigen Freitag und am morgigen Samstag.

Vor Beginn: Wird Deutschland am Davis Cup 2022 teilnehmen? In der Qualifikation geht es gegen Brasilien, Schauplatz ist Rio de Janeiro mit dem Parque Olimpico Arena Tenis. Los geht es um 20 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Davis Cup: Brasilien vs. Deutschland heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Tennis-Turniers liegen bei der Livesport-Plattform sportdeutschland.tv. Auch der Schlagabtausch zwischen Deutschland und Brasilien wird daher nur auf der Website des Streamingdienstes gezeigt.

Da es sich bei sportdeutschland.tv um eine reine Streamingplattform handelt, wird es keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Davis Cup 2022: Spielplan in der Qualifikation