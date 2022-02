Davis-Cup-Kapitän Kohlmann nominiert Zverev nach

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev für das Qualifikationsspiel gegen Brasilien in Rio de Janeiro am 4. und 5. März nachnominiert. Zverev war nach seinem Ausraster beim Turnier in Acapulco frühzeitig disqualifiziert worden, kurz darauf erklärte er seine Bereitschaft, im Davis Cup anzutreten.

"Wir freuen uns, dass Alexander dabei ist. Sein Verhalten in Acapulco war ohne Frage inakzeptabel und falsch. Das hat Alexander selbst erkannt und sich dafür entschuldigt. Wir möchten ihm jetzt als Team helfen, die schwierige Phase zu überstehen", sagte Kohlmann.

Kohlmann strich dafür Daniel Altmaier aus dem Kader. In Rio sind neben Zverev noch Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und für das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz am Start. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase der besten 16 Mannschaften im September. Zverev war zuletzt 2019 für Deutschland im Davis Cup im Einsatz.