Schafft Deutschland die Qualifikation für den Davis Cup? Heute startet das alles entscheidende Match gegen Brasilien, und wir sagen Euch, wo Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Heute beginnt eines der renommiertesten Team-Turniere in der Welt: Der Davis Cup. Besser gesagt, startet am heutigen Tage die Qualifikationsrunde. Insgesamt 24 Länder treten in zwölf Partien gegeneinander an. Die zwölf Sieger komplettieren schließlich die Teilnehmerliste neben den beiden Finalisten des vergangenen Jahres sowie zwei Wildcard-Gewinnern. Die Vorrunde mit vier Mannschaften á vier Gruppen wird im September dieses Jahres ausgetragen.

Insgesamt erstrecken sich die Begegnungen der Qualifikationsrunde über zwei Tage. Während am ersten, die ersten beiden Einzel ausgespielt werden, stehen am darauffolgenden die zwei weiteren sowie das Doppel an. Gespielt wird jeweils bis zum zweiten Spielsatz.

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Brasilien im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Uhrzeit, Infos

Wettbewerb: Davis Cup 2022

Davis Cup 2022 Spieltag: Qualfikationsrunde

Qualfikationsrunde Spielbeginn: Freitag, 04. März um 20.00 Uhr Samstag, 05. März um 18.00 Uhr

Spielort: Parque Olímpico Arena Tenis in Rio de Janeiro, Brasilien

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Brasilien im TV und Livestream

Gute Nachrichten für all diejenigen, die keine Abonnements bei den großen Pay-TV-Unternehmen besitzen: Das Event wird kostenlos zu sehen. Allerdings gibt es eine Einschränkung. SPOX liefert alle notwendigen Informationen.

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Brasilien im kostenlosen Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Events liegen in Händen der Livesport-Plattform sportdeutschland.tv. Sowohl die Spiele des heutigen Tages als auch die des morgigen werden ausschließlich auf der Website des Streamingdienstes gezeigt.

Über diesen Link gelangt Ihr zum Livestream der Spiele am Freitag

Über diesen Link gelangt Ihr zum Livestream der Spiele am Samstag

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Brasilien im TV

Da es sich bei sportdeutschland.tv um eine reine Streamingplattform handelt, wird es keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Brasilien im Liveticker bei SPOX

Wer sich das Match heute nicht live anschauen kann, dem oder der können wir unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Dank Updates im Minutentakt bleibt Ihr stets Up-to-Date. Klickt Euch rein.

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Brasilien im TV, Livestream und Liveticker - Der deutsche Kader für die Qualifikationsrunde

Das Aufgebot des deutschen Teams wird aus den vier Spielern, welche jeweils ein Einzel bestreiten werden, sowie einem Ersatzmann gebildet. Aushängeschild des Teams ist natürlich Alexander Zverev, der momentan den dritten Platz der Weltrangliste einnimmt.

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Oscar Otte

Kevin Krawietz

Tim Pütz

Davis Cup 2022: Spielplan in der Qualifikation