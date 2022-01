Novak Djokovic bei den Australian Open, Zeitplan: Termine, Anhörungen, Übertragungen live im TV und Livestream

Noch immer steht nicht fest, ob Novak Djokovic bei den Australian Open 2022 spielen darf. Wir zeigen Euch, wann die wohl entscheidende Anhörung des Weltranglistenersten stattfindet, und wo Ihr diese im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Vor Beginn der Australian Open am 17. Januar steht nicht die Frage nach den Favoriten im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob der Weltranglistenerste Novak Djokovic daran teilnehmen kann. (Fragen und Antworten zu dem gesamten Vorfall und die neuesten Entwicklungen findet Ihr im SPOX-Liveticker).

Dieses Thema bestimmte in den vergangenen Tagen das weltweite Sportgeschehen. Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Ausnahmespieler aus Serbien wurde am 6. Januar bei seiner versuchten Einreise nach Australien vom australischen Grenzschutz abgewiesen und in eine Unterkunft für Ausreisepflichtige verlegt. Dagegen legten seine Anwälte Berufung ein.

Zwei Tage später gaben Djokovics Anwälte bekannt, dass sich Djokovic bei seiner Impf-Ausnahmegenehmigung auf eine am 16. Dezember festgestellte Coronainfektion beruft. Bei einer Berufungsverhandlung ordnete der Richter die "unverzügliche" Entlassung Djokovics aus der Unterbringung für Ausreisepflichtige an.

Am 14. Januar entzogen die australischen Behörden Djokovic erneut das Visum.

Novak Djokovic bei den Australian Open, Zeitplan: Termine, Anhörungen

Djokovic legte gegen die erneute Entziehung des Visums erneut Einspruch ein. Der Fall wird jetzt am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr Ortszeit (0.15 Uhr MEZ) in höchster Instanz vor dem Federal Court of Australia, einem Bundesgericht, entschieden.

Am Samstagmorgen (8 Uhr Ortszeit/Freitag, 22 Uhr MEZ) soll Djokovic zuvor zu einer Befragung vor den Einwanderungsbehörden erscheinen. Bis dahin will die Regierung von einer erneuten Festsetzung des Serben absehen. Anschließend stehe er wieder unter Kontrolle der Behörden.

Falls Nole vor Gericht erneut siegen sollte und dennoch in Australien bleiben dürfe, müsste er am Montag auch gleich ran. Sein Erstrunden-Match gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic wurde für Montag in der Night Session angesetzt.

© getty Die Teilnahme von Novak Djokovic bei den Australian Open steht weiter in den Sternen.

Novak Djokovic bei den Australian Open, Zeitplan: Termine, Anhörungen, Übertragungen live im TV und Livestream

Die Verhandlung vor dem Federal Court of Australia könnt Ihr am Sonntag in einem Livestream verfolgen. Eine Übertragung im TV gibt es nicht.

Bereits die erste Berufungsanhörung wurde in einem Livestream gezeigt. Da das Online-System des Gerichts aufgrund des großen weltweiten Interesses zusammenbrach musste die Anhörung verschoben werden. Mit einem ähnlichen großen Interesse ist auch am Sonntag zu rechnen.

