Tennis - Novak Djokovic bei den Australian Open: Alle Fragen, Antworten und Entwicklungen im Liveticker

Die Situation rund um die abgeschmetterte Einreise von Novak Djokovic durch den australischen Grenzschutz droht zum Nervenspiel zu werden. SPOX beleuchtet alle wichtigen Fragen, Antworten und Entwicklungen rund um die aktuelle Lage des Serben.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Djokovic-Posse: Wie geht es nun weiter?

Nach seiner Abweisung verbrachte Djokovic die komplette Nacht am Flughafen, mittlerweile ist er in einem Hotel für Ausreisepflichtige in Melbourne untergebracht.

Am kommenden Montag (10. Januar) soll dann ein Gericht über eine potenzielle Abschiebung entscheiden. Das teilte ein australischer Regierungsanwalt am Donnerstag mit.

Laut der Zeitung Sydney Morning Herald soll der Verband Tennis Australia als Ausrichter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eine endgültige Entscheidung in der Causa Djokovic bis spätestens Dienstag wünschen. Der zuständige Richter Anthony Kelly betonte aber bereits, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen.

Was hat Djokovic gegen die drohende Abschiebung unternommen?

Der Serbe hat bereits Einspruch gegen seine Abschiebung eingelegt. Nach Angaben des Gerichts sollte Richter Anthony Kelly Djokovics Einspruch gegen die drohende Abschiebung am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) verhandeln.

Djokovic: Wie sind die Reaktionen auf die Abweisung?

Vor allem in Djokovics Heimatland Serbien kam die Nachricht von der Grenzabweisung weniger gut an. "Ich habe ein Telefongespräch mit ihm geführt und ihm gesagt, dass ganz Serbien bei ihm ist", schrieb beispielsweise Serbiens Präsident Aleksandar Vucic bei Instagram.

"Unsere Behörden werden alle Maßnahmen ergreifen, um die Belästigung des besten Tennisspielers der Welt in kürzester Zeit zu stoppen. In Übereinstimmung mit allen Normen des internationalen Rechts wird Serbien für Novak Djokovic, für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpfen", so Vucic weiter.

Noch drastischer äußerte sich Djokovics Vater Srdjan: "Es ist beschämend. Abschiebung", sagte dieser der serbischen Zeitung Blic. "Ich kann nicht mit meinem Sohn reden, sie stellen ihn als Kriminellen dar. Ich habe keine Worte für alles, was sie ihm angetan haben." In Belgrad ging der 61-Jährige sogar mit einem Megafon auf die Straße und protestierte gegen den Umgang mit seinem Sohn.

Australiens Innenministerin Karen Andrews trat den Anschuldigungen von Papa Djokovic entgegen. "Herr Djokovic wird in Australien nicht gefangen gehalten, es steht ihm frei, jederzeit auszureisen", sagte Andrews am Freitag gegenüber australischen Medien: "Und der Grenzschutz wäre ihm dabei auch behilflich."

Wenig Verständnis zeigten auch (ehemalige) Wegbegleiter des Serben. "Ich denke, wenn er wollte, würde er hier in Australien spielen ohne ein Problem. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen, er hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Und es steht jedem frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber dann gibt es Konsequenzen", sagte Spaniens Tennis-Ass Rafael Nadal.

Auch Djokovics Ex-Coach Boris Becker übte Kritik am 34-Jährigen. "Als sein ehemaliger Trainer stehe ich Novak Djokovic so nahe, dass ich ihn fast als Familie betrachten würde - aber wie in jeder Familie gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten", schrieb Becker in einem Gastbeitrag für die englische Daily Mail. "Und in diesem Fall denke ich, dass er einen großen Fehler begeht, wenn er sich nicht impfen lässt." Es sei ein Fehler, der auch Djokovics Chance bedrohe, seinen Rang als größter Spieler der Geschichte zu zementieren.

© getty Novak Djokovic hat Probleme bei der Einreise nach Australien.

Wie wollte Djokovic bei den Australian Open an den Start gehen?

Der Serbe hatte geplant, mit einer Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte anzutreten. Dies war von den Veranstaltern auch genehmigt worden.

"Djokovic hat eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt, die nach einem strengen Prüfverfahren unter Beteiligung zweier unabhängiger medizinischer Expertengremien erteilt wurde", hieß es in einem Statement. Darin verwies auch Turnierdirektor Craig Tiley noch einmal auf "faire und unabhängige Protokolle".

Zuvor hatte der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates Victoria, James Merlino, betont, medizinische Ausnahmen seien "kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler". Djokovic hätte dennoch von eben solchem profitiert. Offenbar hätte er nicht nachweisen müssen, dass er vollständig gegen COVID-19 geimpft ist.

Djokovic: Warum wurde ihm die Einreise verwehrt?

Die australische Grenzschutzbehörde teilte mit, dass Djokovic kein gültiges Visum besitze, um ins Land einzureisen. "Herr Djokovic hat die Einreisebedingungen nicht erfüllt und sein Visum wird daraufhin annulliert. Nicht-Staatsbürger, die bei der Einreise kein gültiges Visum besitzen oder deren Visum annulliert wurde, werden festgesetzt und aus Australien ausgewiesen", hieß es in der Mitteilung.

Ungeklärt ist, ob es sich bei den vorliegenden Dokumenten um einen Formfehler handelt oder die medizinische Dokumentation unvollständig ist.

Normalerweise dürfen nur vollständig geimpfte Profis in Melbourne an den Start gehen. Djokovic hatte sich in der Vergangenheit stets skeptisch zur Impfung gegen das Coronavirus geäußert und seinen Impfstatus der Öffentlichkeit nie preisgegeben.

Australiens Ministerpräsident Scott Morrison hat die Einreise-Verweigerung verteidigt. "Regeln sind Regeln, besonders, was unsere Grenzen angeht", schrieb Morrison am Donnerstagmorgen australischer Zeit bei Twitter: "Niemand steht über dem Gesetz."

Djokovic-Posse: Was ist passiert?

Am Mittwochabend ist Serbiens Tennis-Superstar Novak Djokovic beim Versuch der Einreise nach Australien abgewiesen worden. In Down Under wollte der 34-Jährige an den Australian Open teilnehmen, die zwischen dem 17. und 30. Januar in Melbourne ausgetragen werden.