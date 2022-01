Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 6, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Die erste Woche der Australian Open neigt sich dem Ende entgegen. Heute beginnt der Tag 6 beim ersten Grand Slam des Jahres. Alle Informationen zu den Spielen und wo Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der heutigen Nacht von Freitag, den 21. Januar, auf Samstag, den 22. Januar, beginnt der 6. Turniertag der Australian Open. Sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, stehen heute die letzten Drittrunden-Matches an. Zudem steht heute bei denen Damen- und Herrendoppeln die zweite Runde auf dem Programm. Zu guter Letzt beginnt am heutigen Turniertag der Mixed-Doppel-Wettbewerb.

Auch der 6. Tag der Australian Open findet mit deutscher Beteiligung statt. Im Herren-Doppel duellieren sich heute ab 01.00 Uhr die DTB-Stars Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff mit den an 15. gesetzten Ariel Behar und Gonzalo Escobar. Tim Pütz ist zudem mit seinem neuseeländischen Doppelpartner Michael Venus im Einsatz. Beim Doppelwettbewerb der Damen misst sich Andrea Petkovic und die Belgierin Jaqueline Cristian mit einem slowenischen Doppel auf Platz 7.

Bei den Einzelwettbewerben ist heute kein Deutscher im Einsatz. Die deutsche Nummer Eins Alexander Zverev besiegte am Freitag jedoch Radu Albot glatt in drei Sätzen. Ähnlich erfolgreich lief es für Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel. Dominik Koepfer und Jan-Lennard-Struff könnten den beiden heute in das Achtelfinale folgen.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 6

Rod Laver Arena

Zeit Match Event Ab 01.00 Uhr Clara Tauson [DEN] v (27) Danielle Collins [USA] 3. Runde / Damen (Einzel) Kaia Kanepi [EST] v Maddison Inglis [AUS] 3. Runde / Damen (Einzel) Nicht vor 04.00 Uhr Benoit Paire [FRA] v (4) Stefanos Tsitsipas [GRC] 3. Runde / Herren (Einzel) Ab 09.00 Uhr Pablo Andujar [ESP] v (32) Alex de Minaur [AUS] 3. Runde / Herren (Einzel) Sorana Cirstea [ROM] v (10) Anatasia Pavlyuchenkova [RUS] 3. Runde / Damen (Einzel)

Margaret Court Arena

Zeit Match Event Ab 01.00 Uhr (29) Tamara Zidansek [SLV] v Alize Cornet [FRA] 3. Runde / Damen (Einzel) (31) Marketa Vondrousova [CZE] v (2) Aryna Sabalenka [BEL] 3. Runde / Damen (Einzel) Nicht vor 04.00 Uhr Botic van de Zandschulp [NED] v (2) Daniil Medvedev [RUS] 3. Runde / Herren (Einzel) Ab 09.00 Uhr (2) Daria Kasatkina [RUS] v (7) Iga Swiatek [POL] 3. Runde / Damen (Einzel) (5) Andrey Rublev [RUS] v (27) Marin Cilic [CRO] 3. Runde / Herren (Einzel)

John Cain Arena

Zeit Match Event Nicht vor 02.30 Uhr (14) Simona Halep [ROM] v Danka Kovinic [MON] 3. Runde / Damen (Einzel) Nicht vor 07.00 Uhr (24) Daniel Evans [GBR] v Felix Auger-Aliassime 3. Runde / Herren (Einzel)

KIA Arena

Zeit Match Event Nicht vor 03.00 Uhr (19) Elise Mertens [BEL] v Shuai Zhang [CHN] 3. Runde / Damen (Einzel) (15) Roberto Bautista Agut [ESP] v (20) Taylor Fritz [USA] 3. Runde / Herren (Einzel) Nicht vor 07.00 Uhr Taro Daniel [JPN] v (11) Jannik Sinner [ITA] 3. Runde / Herren (Einzel)

Court 3

Zeit Match Event Nicht vor 06.00 Uhr Christopher O'Connell [AUS] v Maxime Cressy [USA] 3. Runde / Herren (Einzel)

Die Spiele mit deutscher Beteiligung

Zeit Match 2. Runde / Herren (Doppel) Ab 01.00 Uhr Roberto Carballes Baena [ESP], Hugo Gaston [FRA] v (6) Tim Pütz [GER], Michael Venus [NZL] 2. Runde / Herren (Doppel) Ab 01.00 Uhr Jan-Lennard Struff [GER], Dominik Koepfer [GER] v (15) Ariel Behar [URY], Gonzalo Escobar [ECU] 2. Runde / Herren (Doppel) Ab 03.30 Uhr Tamara Zidanšek [SVK], Kaja Juvan [SVK] v Andrea Petkovic [GER], Jaqueline Cristian [BEL] 2. Runde / Damen (Doppel)

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 6, Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr die Australian Open wie gewohnt und auf Eurosport. Ab 01.00 Uhr seht Ihr bei dem Sportsender die Spiele des 6. Tages exklusiv live im TV. Auf Eurosport 2 zeigt der Sender zudem ausgewählte Spiele im Pay-TV. Eurosport bietet zudem einen Livestream seines gesamten Programms an, den Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player sehen könnt.

© getty Andrea Petkovic ist heute mit ihrer Doppelpartnerin Jaqueline Cristian auf Court 7 im Einsatz.

Auf DAZN seht Ihr die Australian Open ebenfalls live. Aufgrund einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport, seht Ihr als DAZN-Kunden die Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne zusätzliche Kosten.

Neben den Australian Open seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Wintersport, Boxen und noch eine Vielzahl weiterer Sporthighlights.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 6, Übertragung im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Australian Open in ausführlichen Livetickern ausgewählter Matches. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr keine wichtigen Szenen von den Courts. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

Dameneinzel