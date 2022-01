Australian Open: Krawietz/Mies im Achtelfinale - was macht Zverev?

Das wiedervereinte Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) hat bei den Australian Open erstmals das Achtelfinale erreicht. Während die zweimalige Titelträgerin Wiktoria Asarenka weiter stark unterwegs, will Alexander Zverev im Einzel die deutschen Fahnen hochhalten.

Die zweimaligen French-Open-Sieger Krawietz/Mies setzten sich am Freitag 6:4, 6:7 (7:9), 6:4 gegen die US-Amerikaner Austin Krajicek/Sam Querrey durch. Schon im Tiebreak des zweiten Satzes hatte das deutsche Duo einen Matchball vergeben.

Die an Nummer zwölf gesetzten Krawietz und Mies treten in Melbourne erstmals seit ihrem Titelgewinn in Roland Garros 2020 wieder gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier an. Im Achtelfinale treffen sie auf das an Position fünf eingestufte Spitzendoppel John Peers/Filip Polasek (Australien/Slowakei).

Mies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen müssen, die eine lange Pause nach sich zog. Krawietz spielte in der Zwischenzeit erfolgreich mit dem Rumänen Horia Tecau und qualifizierte sich mit seinem Partner für die ATP Finals.

Zuvor waren die beiden Tennisprofis, die 2019 und 2020 in Roland Garros triumphiert hatten, erst einmal gemeinsam in Melbourne angetreten. 2020 scheiterten sie schon in der ersten Runde. Ihr Comeback nach mehr als einem Jahr hatten die "KraMies" in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Sydney gefeiert, wo sie das Halbfinale erreichten.

Australian Open: Asarenka überrollt Svitolina

Die 32 Jahre alte Asarenka, die 2012 und 2013 in Melbourne triumphiert hatte, zog mit einem überraschend deutlichen 6:0, 6:2 gegen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Elina Switolina (Ukraine) erstmals seit 2016 wieder ins Achtelfinale ein. Asarenka hat im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben, in ihren drei Matches verlor sie nur neun Spiele.

Im Achtelfinale trifft die frühere Nummer eins der Welt auf French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Die Weltranglistenvierte aus Tschechien gewann gegen die frühere Paris-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland) 2:6, 6:4, 6:4.

Australien Open, Tag 5: Die wichtigsten Ergebnisse

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Veronika Kudermetova (RUS) Maria Sakkari (GRE/6.) 4:6, 1:6 Marta Kostjuk (UKR) Paula Badosa (ESP/8.) 2:6, 7;5, 4:6 Barbora Krejcikova (CZE/4.) Jelena Ostapenko (LAT/26.) 2:6, 6:4, 6:4 Wiktoria Asarenka (BLR/24.) Elina Switolina (UKR/15.) 6:0, 6:2 Ashleigh Barty (AUS/1.) Camila Giorgi (ITA/30.) 9 Uhr Amanda Anisimova (USA) Naomi Osaka (JAP/13.) 9 Uhr

Herren: