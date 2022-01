In der Nacht von Sonntag auf Montag startet heute mit den Australian Open der erste Grand Slam der Saison 2022. Alle Informationen zum Zeitplan und der Übertragung der Spiele an im TV, Livestream und Liveticker an Tag 1, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

In der heutigen Nacht von Sonntag auf Montag ist es endlich so weit: Die Australian Open 2022 starten. Mit dabei sind dieses Mal auch wieder einige deutsche Tennisspieler rund um Alexander Zverev und Angelique Kerber. Doch einer wird nicht auf die Jagd nach der Trophäe gehen können: Der neunmalige Australian Open-Sieger Novak Djokovic.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 1, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Infos, Datum, Termine

Es ist das Thema der Australian Open 2022 - und das obwohl das Turnier in Melbourne noch nicht einmal gestartet ist. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic wird bei der diesjährigen Ausgabe der Australian Open nicht starten. Ein australisches Gericht entschied am heutigen Tag, dass der Serbe die gültigen Einreisebestimmungen für das Land nicht erfüllt.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gelten in dem Land strenge Einreiseregularien, die der ungeimpfte Djokovic nicht erfüllen konnte. Er hat das Land inzwischen verlassen und tritt heute nicht gegen seinen Landsmann Kecmanovic an.

Aus deutscher Sicht ist heute sicherlich das Duell zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier am interessantesten. Der Weltranglistenvierte Zverev ist bei dem deutschen Duell eindeutig der Favorit. Das Duell der beiden DTB-Stars wird heute in der Rod Laver Arena ausgetragen.

Bei den Damen muss sich Andrea Petkovic heute mit der Weltranglistenvierten Barbora Krejcikova messen. Eine schwierige Aufgabe die Petkovic heute meistern muss, um in die nächste Runde einziehen zu wollen.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 1, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Die Spiele in der Übersicht

Rod Laver Arena

Zeit Begegnung Match Ab 01.00 Uhr Tatjana Maria [GER] vs. (5) Maria Sakkari (5) Damen 1. Runde Camila Osorio [COL] vs. (13) Naomi Osaka [JPN] Damen 1. Runde Nicht vor 04.00 Uhr Marcos Giron [USA] vs. (6) Rafael Nadal [ESP] Herren 1. Runde Ab 09.00 Uhr (1) Ash Barty [AUS] vs. Lesia Tsurenko [UKR] Damen 1. Runde Salvatore Caruso [ITA] vs. Miomir Kecmanovic [SRB] Herren 1. Runde

Margaret Court Arena

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Fiona Ferro [FRA] v (15) Elina Svitolina [UKR] Damen 1. Runde Brandon Nakishima [USA] v (7) Matteo Berrettini [ITA] Herren 1. Runde Qiang Wang [CHN] v (18) Coco Gauff [USA] Damen 1. Runde Ab 09.00 Uhr (3) Alexander Zverev [GER] v Daniel Altmaier [GER] Herren 1. Runde Ajla Tomljanovic [AUS] v (8) Paulo Badosa [ESP] Damen 1. Runde

John Cain Arena

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Laslo Djere [SRB] v (14) Denis Shapovalov [CAN] Herren 1. Runde (10) Hubert Hurkacz [POL] v Egor Gerasimov [BLR] Herren 1. Runde Nicht vor 07.00 Uhr (11) Sofia Kenin [USA] v Madison Keys [USA] Damen 1. Runde Nicht 09.00 Uhr Feliciano Lopez [ESP] v John Millman [AUS] Herren 1. Runde

KIA Arena

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr (22) Belinda Bencic [SWI] v Kristina Mladenovic [FRA] Damen 1. Runde (17) Gael Monfils [FRA] v Federico Coria [ARG] Herren 1. Runde (12) Cameron Norrie [GBR] v Sebastian Korda [USA] Herren 1. Runde Nicht vor 07.00 Uhr (4) Barbora Krejcikova [CZE] v Andrea Petkovic [GER] Damen 1. Runde

1573 Arena

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Arianne Hartono [NED] v Amanda Anisimova [USA] Damen 1. Runde (28) Karen Khachanov [RUS] v Denis Kuda [USA] Herren 1. Runde Nicht vor 05.00 Uhr (9) Ons Jabeur [TUN] v Nuria Parrizas Diaz [ESP] Damen 1. Runde Nicht vor 05.00 Uhr Jaume Munar [ESP] v (18) Aslan Karatsev [RUS] Herren 1. Runde Nicht vor 05.00 Uhr Salvatore Caruso [ITA] vs. Miomir Kecmanovic [SRB] Herren 1. Runde

Platz 3

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Aleksandar Vukic [AUS] v (30) Lloyd Harris [SAF] Herren 1. Runde Dayana Yastremska [UKR] v Madison Brengle [USA] Damen 1. Runde Nicht vor 05.00 Uhr (24) Victoria Azarenka [BLR] v Panna Udvardy [HUN] Damen 1. Runde Nicht vor 07.00 Uhr Yannick Hanfmann [GER] v Thanasi Kokkinakis [AUS] Herren 1. Runde

Platz 5

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Radu Albot [MDA] v Yoshihito Nishioka [JPN] Herren 1. Runde Tereza Martincova [CZE] v Lauren Davis [USA] Damen 1. Runde Anhelina Kalinina [UKR] v (21) Jessica Pegula [USA] Damen 1. Runde Nicht vor 06.00 Uhr Oscar Otte [GER] v Chun Hsin Tseng [TPE Herren 1. Runde

Platz 6

ZeitPlatz 7

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr (31) Carlos Alcarez [ESP] v Alejandro Tabilo [CHI] Herren 1. Runde James Duckworth [AUS] v Adrian Mannarino [FRA] Herren 1. Runde Viktoria Kuzmova [SVK] v Xiyu Wang [CHN] Damen 1. Runde Saisai Zheng [CHN] v Martina Trevisan [ITA] Damen 1. Runde

Platz 8

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Aliaksandra Sasnovich [BLR] v Qinwen Zheng [CHN] Damen 1. Runde Diane Parry [FRA] v Marta Kostyul [UKR] Damen 1. Runde Corentin Moutet [FRA] v Lucas Pouille [FRA] Herren 1. Runde Petra Martic [CRO] v Jil Teichmann [SWI] Damen 1. Runde

Platz 12

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Holger Rune [DEN] v Soonwoo Kwon [KOR] Herren 1. Runde Alexander Bublik [KAZ] v Ernesto Escobedo [USA] Herren 1. Runde Elena Gabriela Ruse [ROM] v Jasmine Paolini [ITA] Women's - 1st round

Platz 13

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Facundo Bagnis [ARG] v (16) Cristian Garin [CHI] Herren 1. Runde (28) Veronika Kudermetova [RUS] v Claire Liu [USA] Damen 1. Runde Nicht vor 05.00 Uhr Donna Vekic [CRO] v Alison Riske [USA] Damen 1. Runde Nicht vor 07.00 Uhr (23) Reilly Opelka [USA] v Kevin Anderson [SAF] Herren 1. Runde

Platz 14

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Marton Fucsovics [HUN] v Dusan Lajovic [SRB] Herren 1. Runde Maryna Zanevska [BEL] v Kaja Juvam [SVN] Damen 1. Runde Nikola Milojevic [SRB] v Mackenzie Mcdonald [USA] Herren 1. Runde Greet Minnen [BEL] v Jaqueline Cristian [ROM] Damen 1. Runde

Platz 15

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Benjamin Bonzi [FRA] v Peter Gojowczyk [GER] Herren 1. Runde Bernada Pera [USA] v Ekaterina Alexandrova [RUS] Damen 1. Runde Domink Koepfer [GER] v Carlos Taberner [ESP] Herren 1. Runde

Platz 16

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Yulia Putintseva [KAZ] v Harmony Tan [FRA] Damen 1. Runde Stefan Kozlov [USA] v Jiri Vesely [CZE] Herren 1. Runde Varvara Gracheva [RUS] v Lucia Bronzetti [ITA] Damen 1. Runde Sam Querrey [USA] v (25) Lorenzo Sonego [ITA] Herren 1. Runde

Platz 17

Zeit Begegnung Event Ab 01.00 Uhr Federico Delbonis [ARG] v Pedro Martinez [FRA] Herren 1. Runde Alison Van Uytvanck [BEL] v Cristina Bucsa [ESP] Damen 1. Runde Anna Karolina Schmiedlova [SVK] v (26) Jelena Ostapenko [LAT] Damen 1. Runde Mikhail Kukushkin [KAZ] v Tommy Paul [USA] Herren 1. Runde

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 1, Übertragung im TV und Livestream

Die Australian Open seht Ihr in diesem in diesem Jahr sowohl auf Eurosport, als auch auf DAZN. Der Streamingdienst übernimmt dabei die Übertragung des Sportsenders. DAZN und Eurosport sind nämlich eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht mit Eurem DAZN-Abo das komplette Programm des Sportsenders zu streamen.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 1, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Eurosport zeigt sich für die Übertragung der Australian Open im Free-TV verantwortlich. Der Sportsender beginnt heute seine Übertragung des ersten Tages um 0.55 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Bis zum Vormittag zeigt der Sender ausgewählte Matches von Tag 1 live.

© getty Alexander Zverev trifft heute in einem deutschen Duell in der Night Session auf Daniel Altmaier.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 1, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Wer die Australian Open lieber im Livestream erleben möchte, ist bei DAZN an der richtigen Stelle. Der Streamingdienst zeigt nämlich die Übertragung von Eurosport 1 und Eurosport 2 live und vollumfänglich. Bei DAZN startet die Übertragung der Australian Open heute folglich auch um 0.55 Uhr.

Eurosport selber bietet auch einen Livestream seines gesamten Programms an. Diesen könnt Ihr über den kostenpflichtigen Eurosport Player streamen.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 1, Übertragung im Liveticker

Ausgewählte Spiele der Australian Open könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf den Courts. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

Australian Open: Die Sieger der letzten Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegener 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Čilić 2019 Novak Đoković Rafael Nadal 2020 Novak Đoković Dominic Thiem 2021 Novak Đoković Daniil Medwedew

Dameneinzel