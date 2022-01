Australian Open Finale, Übertragung: Ashleigh Barty vs. Danielle Collins heute live im TV, Livestream und Liveticker

Finale in Melbourne! Bei den Australian Open stehen sich im Damen-Endspiel die Weltranglistenerste Ashleigh Barty und Danielle Collins gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Finalpaarung beim ersten Grand-Slam-Turnier des Kalenderjahres 2022 steht fest. In der Rod Laver Arena in Melbourne kämpfen am heutigen Samstag, den 29. Januar, die Lokalmatadorin Ashleigh Barty und Danielle Collins um den Titel der Australian-Open-Siegerin. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit geht das Match los.

Barty, die ihren dritten Grand-Slam-Titel holen kann, ist Weltranglistenerste und geht als Favoritin ins Duell. Die US-Amerikanerin Collins ist 27. der Setzliste und hat ihren ersten Majortitel im Visier.

Australian Open Finale, Übertragung: Ashleigh Barty vs. Danielle Collins heute live im TV und Livestream

Das Finale wird heute von Eurosport übertragen, der Sportsender bietet das Match genauer gesagt auf Eurosport 1 im Free-TV an. Der Tennismorgen geht um 9.15 Uhr zuerst mit der "Matchball Becker"-Show los. Um 9.30 Uhr beginnt dann die Übertragung für Barty gegen Collins.

Parallel dazu liefert Eurosport im Eurosport-Player einen Livestream. Dieser ist gegen monatliche Abo-Zahlungen in Höhe von 6,99 Euro freischaltbar.

© getty Ashleigh Barty jagt ihren dritten Grand-Slam-Titel.

Außerdem zeigt auch DAZN das Endspiel in Australien live. Der Grund: Alles, was bei Eurosport läuft, hat zeitgleich auch DAZN im Angebot, weil die beiden Anbieter eine Kooperation eingegangen sind. An folgenden Sportarten besitzt der Streamingdienst ebenfalls Übertragungsrechte: Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, Wrestling, Boxen, Rugby und MMA.

Der aktuelle Preis für das DAZN-Abo liegt bei 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Zum 1. Februar steigt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden jedoch auf 29,99 Euro im Monatsabo und auf 274,99 Euro im Jahresabo an.

Australian Open Finale, Übertragung: Ashleigh Barty vs. Danielle Collins heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, Ashleigh Barty gegen Danielle Collins live zu verfolgen? Dann hat SPOX die passende Lösung. Wir tickern das Match nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker: Ashleigh Barty vs. Danielle Collins.

