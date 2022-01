Australian Open, 4. Runde heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 7, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

An Tag 7 der Australian Open stehen bei den Einzelwettbewerben die ersten Achtelfinalspiele an. Zudem stehen heute die Drittrundenspiele in den Doppelwettbewerben auf dem Plan. Alle Informationen zur Übertragung und wo Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Australian Open, 4. Runde heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 7

Die Australian Open gehen langsam in die spannende Phase. Drei Runden im Einzel und zwei Runden im Doppel sind gespielt, in der Nacht von heute Samstag (22. Januar) auf morgen beginnen bereits die nächsten Spielrunden. Im Achtelfinale (4. Runde) der Herren ist nachts unter anderem auch Rafael Nadal im Einsatz. Der Spanier, der seinen 21. Grand-Slam-Titel jagt, trifft in der Rod Laver Arena in Melbourne auf Adrian Mannarino. Das Match geht nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit los.

Ebenso sein Achtelfinalspiel bestreitet auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. Der Hamburger steht frühestens um 5 Uhr in der Margaret Court Arena dem Kanadier Denis Shapovalov gegenüber. Das deutsche Herren-Doppel bestehend aus Kevin Krawietz und Andreas Mies ist in der 3. Runde gegen John Peers / Filip Polasek gefragt.

Rod Laver Arena

Uhrzeit (MEZ) Match Runde Ab 01.00 Uhr Madison Keys - Paula Badosa [8] 4. Runde (Damen-Einzel) Barbora Krejcikova [4] - Victoria Azarenka [24] 4. Runde (Damen-Einzel) Nicht vor 04.00 Uhr Adrian Mannarino - Rafael Nadal [6] 4. Runde (Herren-Einzel) Ab 09.00 Uhr Ashleigh Barty [1] - Amanda Anisimova 4. Runde (Damen-Einzel) Pablo Carreno Busta [19] - Matteo Berrettini [7] 4. Runde (Herren-Einzel)

Margaret Court Arena

Uhrzeit (MEZ) Match Runde Ab 01.00 Uhr V. Kudermetova / E. Mertens [3] - Y. Xu / Z. Yang [14] 3. Runde (Damen-Doppel) Nicht vor 03.00 Uhr Jessica Pegula [21] - Maria Sakkari [5] 4. Runde (Damen-Einzel) Nicht vor 05.00 Uhr Alexander Zverev [3] - Denis Shapovalov [14] 4. Runde (Herren-Einzel)

John Cain Arena

Uhrzeit (MEZ) Match Runde Nicht vor 02.30 Uhr K. Krawietz / A. Mies [12] - J. Peers / F. Polasek [5] 3. Runde (Herren-Doppel) Nicht vor 04.30 Uhr J. Kubler / C O'connell - T. Pütz / M. Venus [6] 3. Runde (Herren-Doppel) Nicht vor 08.30 Uhr Miomir Kecmanovic - Gael Monfils [17] 4. Runde (Herren-Einzel)

KIA Arena

Uhrzeit (MEZ) Match Runde ab 1.00 Uhr A. Danilina / B. Haddad Maia - A. Bolsova / U. Eikers 3. Runde (Damen-Doppel) Nicht vor 06.00 Uhr T. Kokkinakis / N. Kyrgios - A. Behar / G. Escobar [15] 3. Runde (Herren-Doppel)

Australian Open, 4. Runde heute live: Übertragung im TV und Livestream

An der Übertragung der Australian Open ändert sich auch im Achtelfinale nichts. Eurosport ist heute Nacht für das Zeigen der Matches verantwortlich. Auf beiden Sendern, Eurosport 1 und Eurosport 2, werden am Sonntag ab 1 Uhr Livebilder aus der australischen Millionenstadt gezeigt. Während Eurosport 1 frei empfangbar ist, ist Eurosport 2 ein Pay-TV-Sender, für den Kosten anfallen. 6,99 Euro müssen zudem monatlich für den Eurosport-Player, der beide Sender im Livestream anbietet, bezahlt werden.

Es gibt jedoch auch eine andere Möglichkeit, wie Ihr die Eurosportsender abrufen könnt - nämlich via DAZN. Da Eurosport und DAZN gemeinsam kooperieren, haben alle DAZN-Kunden auf der Plattform Zugriff auf Eurosport 1 und Eurosport 2 - und das 24 Stunden täglich.

Beim Streamingdienst stehen neben Tennis auch Sportarten wie Fußball, Handball, Motorsport, Boxen, MMA oder Wintersport im Livestream abrufbereit.

Das "Netflix des Sports" bietet zwei Abovarianten an: für 14,99 Euro pro Monat das Monatsabo und für 149,99 Euro pro Jahr das Jahresabo.

Australian Open, 4. Runde heute live: Übertragung im Liveticker

Ihr seid nachts noch wach und könnt auf die Übertragung bei Eurosport/DAZN nicht zugreifen? Dann bietet Euch SPOX die perfekte Alternative im Liveticker. Zverev, Barty, Berrettini - SPOX hat so einiges zu bieten.

Hier geht's zum Liveticker des Achtelfinalspiels zwischen Alexander Zverev und Denis Shapovalov.

Hier geht's zum Liveticker des Achtelfinalspiels zwischen Ashleigh Barty und Amanda Anisimova.

Hier geht's zum Liveticker des Achtelfinalspiels zwischen Pablo Carreno Busta und Matteo Berrettini.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

