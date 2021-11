Tennis: ATP Finale heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Beim ATP Finale in Turin finden heute die nächsten Spiele der Gruppenphase statt. Wir zeigen Euch, um welche Spiele es sich handelt und wo Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Noch bis kommenden Sonntag, 21. November, steigt im italienischen Turin das ATP Finale. Für das Abschlussturnier sind die besten acht Spieler im Einzel und die besten acht Doppelpaarungen diesen Jahres qualifiziert.

Eröffnet wurde das ATP Finale am gestrigen Sonntag. Im letzten Spiel des Tages profitierte die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev bei seinem Auftakterfolg von der Aufgabe des Lokalmatadoren Matteo Berrettini beim Stand von 7:6 und 1:0.

Tennis: ATP Finale heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen

Am heutigen Montag, 15. November, wird die Gruppenphase auf dem Hartplatz im Pala Alpitour mit vier Spielen, zwei im Einzel und zwei im Doppel, fortgesetzt. Die vier Spiele sind in zwei Sessions mit jeweils einem Einzel und einem Doppel unterteilt. Die erste Session beginnt um 11.30 Uhr, die Abendsession um 18.30 Uhr.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic startet um 14 Uhr mit seinem ersten Gruppenspiel gegen Casper Ruud in das ATP Finale.

ATP Finale heute live: Die Spiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Montag, 15. November 11.30 Uhr Rajeey Ram/Joe Salisbury Jamie Murray/Bruno Soares Montag, 15. November 14 Uhr Novak Djokovic Casper Ruud Montag, 15. November 18.30 Uhr Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut Juan Sebastian Cabal/Robert Farah Montag, 15. November 21 Uhr Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev

Tennis: ATP Finale heute live im TV und Livestream - Übertragung

Das ATP Finale wird in diesem Jahr exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele, egal ob Einzel oder Doppel, vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live.

Heute beginnt die Übertragung auf Sky Sport 1 (HD) um 11.30 Uhr. Nach Beendigung des Spieles von Novak Djokovic geht Sky dann am Abend mit der Übertragung der beiden Abendspiele um 18.30 Uhr auf Sendung. Folgendes Team ist bei allen vier Spielen für Euch aus Turin im Einsatz:

Kommentator: Marcel Meinert

Marcel Meinert Moderator: Paul Häuser

Paul Häuser Experte: Patrick Kühnen

Selbstverständlich bietet Sky auch eine Übertragung aller Spiele des Tages im Livestream an. Sky-Kunden können diesen ohne weitere anfallende Kosten über die App Sky Go auf dem Endgerät Ihrer Wahl und auch via Smart-TV, sofern ein solcher vorhanden ist, abrufen. Wer nicht Kunde des Pay-TV-Senders ist, sich die Spiele des heutigen Tages beim ATP Finale live ansehen will, muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket zulegen.

Tennis: ATP Finale heute im Liveticker

In unserem kostenlosen Liveticker halten wir Euch heute über die beiden Einzel immer auf dem aktuellen Stand. SPOX tickert bis zum Ende des ATP Finales jedes Einzel für Euch!

Hier geht's zum Liveticker Novak Djokovic - Casper Ruud.

Hier geht's zum Liveticker Stefanos Tsitsipas - Andrey Rublev.

© getty Novak Djokovic greift heute beim ATP Finale ins Geschehen ein.

ATP Finals: Die rote Gruppe im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S N Sätze Diff. Matches 1 Alexander Zverev 1 1 0 2:0 2 1:0 2 Daniil Medvedev 1 1 0 2:1 1 1:0 3 Hubert Hurkacz 1 0 1 1:2 -1 0:1 4 Matteo Berrettini 1 0 1 0:2 -2 0:1

ATP Finals: Die grüne Gruppe im Überblick