Endspiel-Time bei den ATP-Finals! Heute geht es zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev zur Sache. Ob der Deutsche sich zum zweiten Mal nach 2018 zum Champion krönt, könnt Ihr hier mit unserem Liveticker verfolgen.

Zum zweiten Mal treffen Alexander Zverev und Daniil Medvedev bei den ATP-Finals 2021 aufeinander, diesmal geht es im Endspiel um den Titel. Wer das Match für sich entscheidet, erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: Finale bei den ATP-Finals heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden in der Gruppenphase unterlag Zverev seinem heutigen Finalgegner in drei Sätzen, dennoch dürfte er heute mit breiter Brust ins Match gehen. Im Halbfinale besiegte der Deutsche die Nummer eins der Weltrangliste, Novak Djokovic, mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Allerdings: Medvedev ist der Angstgegner des Deutschen, er hat die letzten fünf Duelle für sich entschieden.

Vor Beginn: Gespielt wird auch heute auf dem Centre Court des Pala Alitour im italienischen Turin, losgehen soll es um 17 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Endspiels der ATP-Finals zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: Finale bei den ATP-Finals heute im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den ATP-Finals besitzt in diesem Jahr Sky, der Pay-TV-Sender wird also als einziger die Finalpartie zwischen Zverev und Medvedev live und in voller Länge zeigen. Gezeigt wird das Ganze auf Sky Sport 2 (HD) ab 16.45 Uhr, das Team besteht aus den Kommentatoren Marcel Meinert und Paul Häuser und dem Experten Patrik Kühnen.

Das Programm könnt Ihr nicht nur im TV, sondern auch im Livestream via SkyGo empfangen, wenn Ihr ein entsprechendes Abonnement besitzt. Alternativ könnt Ihr auch per SkyTicket einschalten.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: Die beiden Spieler im Head-to-Head-Vergleich