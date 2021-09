US Open: Achtelfinale am Montag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tag zwei im Achtelfinale der US Open steht an! Wer sind die letzten Profis, die sich ein Ticket für das Viertelfinale buchen können? SPOX gibt Euch alle notwendigen Informationen zu den heutigen Duellen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

US Open: Das Achtelfinale am Montag - Die wichtigsten Infos

Drei Deutsche im Achtelfinale eines Majors? Das gab es zuletzt im Jahr 1997. Auf Boris Becker, Michael Stich und Nicolas Kiefer folgen die beiden Qualifikanten Peter Gojowczyk und Oscar Otte sowie Weltranglistenvierter Alexander Zverev. Der Kölner Otte und der Hamburger Zverev stehen auch heute wieder auf dem Plan, wenn es heißt: Kampf ums Viertelfinale.

Zur Sache geht es weiterhin im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City. 22.547 Zuschauer, allerdings nur gegen das Coronavirus geimpfte, sind dort auf den Tribünen gestattet.

US Open Achtelfinale am Montag: Gleich zwei deutsch-italienische Duelle

Gegner von Ausnahmetalent Zverev wird der Italiener Jannik Sinner sein - ein altbekannter Rivale. Bei den French Open im Oktober letzten Jahres musste sich der Deutsche erst mit 3:1 geschlagen geben, zwei Wochen später revanchierte er sich jedoch mit einem 2:0-Sieg beim Bett1Hulks Championship-Turnier.

Aber auch das zweite Duell eines Deutschen am heutigen Tag wird gegen einen Italiener bestritten. Mit Matteo Berrettini trifft Oscar Otte auf den sechsten Platz der Weltrangliste. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden liegt schon etwas zurück. In der ersten Runde der French Open 2018 setzte sich damals der Römer mit 3:1 durch.

US Open: Das Achtelfinale am Montag - heute live im TV und Livestream

Wie auch schon an den bisherigen US Open-Tagen nimmt sich hierzulande Eurosport der Liveübertragung an - und das sowohl auf Eurosport 1 als auch Eurosport 2. Während Eurosport 1 von 16.45 Uhr bis 5 Uhr morgens (Dienstag) fast durchgängig live vom Grand Slam-Turnier sendet, beginnt bei Eurosport 2 die Übertragung erst gegen 18 Uhr und endet bereits um Mitternacht.

Ihr bekommt einmal mehr die Möglichkeit, im Livestream einzuschalten und das Eurosport-Programm somit nicht zwingend an einem Fernsehgerät zu verfolgen. Solltet Ihr DAZN-Kunden sein, könnt Ihr beide Eurosport-Kanäle auch bei dem Streamingdienst abrufen. Grundlage dessen ist eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Noch im September können Neukunden DAZN kostenlos zu testen, zum Oktober fällt der Gratis-Probemonat weg. Danach stehen ein Monatsabo und ein Jahresabo zur Verfügung. Monatlich zahlt Ihr 14,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden möchtet, werden 149,99 Euro fällig.

Auf der Plattform kommt Ihr nicht nur in den Genuss von Tennis, sondern auch einer Reihe anderer Sportarten - in erster Linie Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1 oder WM-Qualifikationsspielen. Darüber hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Boxen, Motorsport, MMA, Rugby, Darts und noch mehr live.

US Open: Das Achtelfinale am Montag im Liveticker

Wenn Ihr nicht im TV oder Livestream einschalten könnt oder wollt, dann seien Euch die Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier werdet Ihr minütlich mit den wichtigsten Informationen auf dem laufenden gehalten.

US Open, Achtelfinale: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 6. September 18.00 Uhr Alexander Zverev (GER) Jannik Sinner (ITA) 6. September ca. 19.00 Uhr Reilly Opelka (USA) Lloyd Harris (RSA) 6. September ca. 21.00 Uhr Oscar Otte (GER) Matteo Berrettini (ITA) 7. September 01.00 Uhr Novak Djokovic (SRB) Jenson Brooksby (USA)

US Open, Achtelfinale: Die heutigen Damen-Matches im Überblick