Tennis: Andy Murray siegt zum Masters-Auftakt in Cincinnati

Der britische Tennisstar Andy Murray ist nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon vor einem Monat mit einem Sieg auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der dreimalige Grand-Slam-Champion schaffte beim Masters-Turnier in Cincinnati/Ohio den Sprung in die zweite Runde, Murray bezwang den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4, 6:4.

Der 34-Jährige, der seit Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hat und bereits zweimal in Cincinnati gewann, erhielt für das Hartplatzturnier eine Wild Card.

Bei Olympia in Tokio war er nur im Doppel angetreten und mit Joe Salisbury im ersten Match ausgeschieden.

Während der Weltranglistenerste Novak Djokovic sich nach seinem vierten Platz bei Olympia für die US Open schont, gehen unter anderem Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas (Griechenland) in Ohio an den Start.