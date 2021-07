Boris Becker: "Zverev scheitert an Zverev und nicht am Gegner"

Boris Becker hat sich über den deutschen Tennis-Star Alexander Zverev geäußert und erklärt, was jenen noch vom ganz großen Wurf auf der ATP Tour abhalte.

Im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball" sagte Becker: "Zverev scheitert an Zverev und nicht an dem Gegner."

Becker, der Zverevs jüngstes Achtelfinal-Aus in Wimbledon gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime als Experte der BBC verfolgt hatte, sagte weiter, dass er Zverev durchaus zutraue, Grand Slams zu gewinnen. "Aber er muss die gleichen Fehler abstellen, und das ist eben das Nervige, dass sich das von Grand Slam zu Grand Slam wiederholt", sagte Becker.

Konkret gehe es darum: "In kritischen Phasen bleibt er zu passiv, er steht hinter der Grundlinie und hofft, dass der Gegner einen Fehler macht." Aufgrund Zverevs großem Potenzial reiche dies gegen die schwächeren Gegner, jedoch nicht gegen die Topspieler der Tour, die eben nicht die erwünschten Fehler machten.

Zverev, der im Vorjahr das Finale der US Open erreichte, dort aber dem Österreicher Dominic Thiem unterlag, bereitet sich dieser Tage auf das Tennis-Turnier der Olympischen Spiele (24. Juli bis 1. August) in Tokio vor. Anschließend geht der Blick allmählich auf die US-Tour mit dem krönenden Abschluss US Open in Flushing Meadows vom 30. August bis 12. September.